12-latka wracała od koleżanki przez las. Już nigdy nie wróci do domu

Nie żyje 12-latka. Wracała od koleżanki. Rozpacz w Niemczech

Tragiczne doniesienia w sprawie zaginionej 12-letniej Luise! Niestety, poszukiwana od soboty dziewczynka nie żyje, a według prokuratury wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Luise wracała od koleżanki do domu, droga prowadziła przez niewielki las. Nigdy nie wróciła do domu.