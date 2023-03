Szok! Zaginiona 8-latka porwana w galerii odnaleziona żywa po pięciu latach

Zaginiona 5 lat temu 8-latka odnaleziona żywa za granicą! Szczęśliwy finał zaginięcia dziewczynki porwanej w centrum handlowym w USA

Ta sprawa zaginięciahttps://www.se.pl/krakow/te-dzieci-sa-zaginione-od-lat-wciaz-nie-udaje-sie-ich-odnalezc-dzis-dzien-dziecka-zaginionego-aa-GRqo-TYqi-pTED.html przez pięć długich lat spędzała sen z powiek amerykańskim policjantom. Zaginęła 8-letnia dziewczynka i wszystko wskazywało na to, że została porwana podczas wizyty w centrum handlowym. Jak pisze The Columbian, do dramatycznych wydarzeń doszło w 2018 roku w miejscowości Vancouver znajdującej się w amerykańskim stanie Waszyngton. 8-letnia wtedy Aranza Maria Ochoa Lopez spotkała się tam podczas nadzorowanej wizyty ze swoją biologiczną matką. Dziecko przebywało w rodzinie zastępczej, ponieważ pojawiły się podejrzenia, że kobieta znęca się nad córką. Pozwolono jej jednak widywać się z dzieckiem. W pewnym momencie Esmeralda Lopez-Lopez, matka dziewczynki, poprosiła osobę nadzorującą spotkanie, by mogła pójść z córką do toalety w galerii. Dostała taką zgodę i... zniknęła.

13-letnia już dziewczynka znaleziona w Meksyku. Trafi do rodziny zastępczej

Poszukiwania nic nie dały. Biologiczna matka zdołała uciec z dziewczynką. Po niespełna roku Esmeraldę zatrzymano w Meksyku. Dostała wtedy 20 miesięcy więzienia, między innymi za kradzież. Nie udało się jednak ustalić, gdzie przebywa dziecko. Teraz FBI dotarło do zaginionej dziewczynki. Aranza Maria Ochoa Lopez została odnaleziona cała i zdrowa w Meksyku, w mieście Michoacan na zachodzie kraju. 13-letnia już dziewczynka trafiła z powrotem do USA, gdzie będzie wychowywać się w rodzinie zastępczej.

