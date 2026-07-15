140 km po Tatrach w tydzień. Pies-wspinacz jest królem internetu. "Bez sprzętu"

Możliwe, że ten niezwykły bezpański piesek próbował nawet zdobyć najwyższy szczyt Tatr, czyli leżący po słowackiej stronie Gerlach. Ale od początku! Jak relacjonuje portal HNonline.sk, pierwsze informacje o tym, że po Tatrach wędruje niestrudzenie piesek, pojawiły się 30 czerwca. Bernard - bo tak nazwano psa - pojawił się wówczas na Krywaniu. Potem widziano go jeszcze przy Popradzkim Jeziorze. Stamtąd wspiął się na mierzący pond 2300 metrów n.p.m. Koprowy Wierch, a stamtąd przeszedł do Szczyrbskiego Jeziora, skąd na noc wrócił w okolice Popradzkiego Jeziora. "W kolejnych dniach turyści donosili o jego obecności w Chacie pod Rysami i i wyżej na szlaku na Rysy. Jedna z jego krótszych wędrówek prowadziła do Dolinie Mięguszowieckiej. Potem był widziany w drodze na Gerlach".

Bernard - pies, który został taternikiem

Serwis obliczył, że w sumie, zanim został złapany - a to stało się dzięki stowarzyszeniu obywatelskiemu "Cesta za domovom" - mógł przejść około 140 km w tydzień, choć wiele wskazuje na to, że po górach wędrował nawet dłużej. Piesek przyszedł najpewniej w Polski. Ile tam zrobił kilometrów i po jakich szlakach - tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że początkowo nie był sam. "Po uratowaniu Bernarda, stowarzyszenie opublikowało starsze zdjęcie dwóch niemal identycznych psów obok siebie. Według stowarzyszenia, pochodziły one z polskiej części Tatr, a pieski prawdopodobnie są rodzeństwem" - czytamy.

"Jest kochany, przytulaśny, musi się przyzwyczaić, że ktoś się o niego troszczy"

Próby schwytania go, by zapewnić mu bezpieczeństwo, trwały bardzo długo. Ratownicy ustawili kilka klatek, w których zostawiali jedzenie, sytuację utrudniali jednak turyści, którzy próbowali łapać psa na własną rękę, przez co stał się płochliwy i nieufny. W końcu 10 lipca widziano go śpiącego przy jednej z takich klatek. Ostatecznie udało się go bezpiecznie schwytać. "Według ratowników, płochliwy górski wędrowiec szybko przeobraził się w przytulaśnego psa, który szuka ludzkiego towarzystwa. Śpi po wymagających wędrówkach, regeneruje się i czeka na badania weterynaryjne" - czytamy. "Musi po prostu przyzwyczaić się do tego, że nie jest już sam i że ktoś naprawdę się o niego troszczy" – komentuje stowarzyszenie. Braciszek psa był ostatnio widziany w Dolinie Kościeliskiej. Być może już krótce rodzeństwo będzie znowu razem.

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