18-miesięczna dziewczynka skrajnie zaniedbana. W pieluszce robaki. "Cała się ruszała"

24-letnia Shay Ellen Bilney została zatrzymana po tym, jak do jej domu weszli policjanci, zawiadomieni prawdopodobnie przez sąsiadów, i znaleźli w środku 18-miesięczną, skrajnie zaniedbaną dziewczynkę. Maleńka bardzo płakała, była głodna, spragniona, a - jak podaje między innymi "Daily Mail" - jej pieluszka była wypełniona kałem i moczem. To jednak nie wszystko! Jak zeznali funkcjonariusze, w pieluszce dziewczynki... pełzały robaki. Dziecko cierpiało też z powodu łuszczącej się skóry.

Australia. Skrajnie zaniedbała dziecko. Dostała areszt domowy

Maleńka trafiła pod opiekę lekarzy, a jej matka do aresztu. W miniony poniedziałek, 31 lipca, 24-latka stanęła przed sądem magistrackim w Port Adelaide, gdzie jej adwokat poinformował, że kobieta "zgodziła się szukać pomocy w związku z jej znacząco złym stanem zdrowia psychicznego, który pogorszył się przez ciągłe używanie marihuany". Matka zapewniła, że ma zamiar przestać zażywać marihuanę i udać się na leczenie. Kobieta opuściła areszt za kaucją, pozostaje jednak w areszcie domowym, co jest monitorowane. Dodatkowo jest objęta zakazem zbliżania się do "jakiegokolwiek dziecka" na odległość 50 metrów. Nie jest jasne, w jakim stanie w tej chwili jest 18-miesięczna dziewczynka.

