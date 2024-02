512 kolejnych ofiar księży pedofili! "Ośmiu przywrócono do posługi"

Władimir Putin naprawdę powiedział to o Bidenie! Ludzie nie mogą w to uwierzyć

Afera pedofilska w Kościele. W Portugalii 512 osób zgłosiło wykorzystywanie seksualne, którego miało się dopuszczać stu księży

Pedofilia w Kościele miała ogromną skalę również w Portugalii! Teraz ujawniono nowe fakty. W lutym 2023 roku komisja do spraw badania nadużyć seksualnych opublikowała raport, z którego wynikało, że uzbierano zgłoszenia od 512 osób, które twierdzą, że były wykorzystywane przez duchownych w Portugalii. Księży naliczono stu, jednak większość spraw dotyczy wydarzeń sprzed wielu lat, a w momencie kompletowania raportu dotyczącego księży pedofili posługę kapłańską pełniło tylko 14 osób z tej listy. Zostały one zawieszone, ale osiem z nich potem przywrócono do pracy z wiernymi w kościołach. Prokuratura wszczęła zaledwie kilka śledztw w związku z danymi zebranymi w raporcie.

Biskup Joe Ornelas: będzie wypłata odszkodowań dla ofiar seksualnych nadużyć popełnianych wobec dzieci przez księży

Będzie wypłata odszkodowań dla ofiar seksualnych nadużyć popełnianych wobec dzieci przez księży - poinformował przewodniczący Konferencji Episkopatu Portugalii, biskup Jose Ornelas. Na razie Kościół ponosi koszty terapii psychologicznej 21 osób, które zgłosiły przypadki wykorzystywania seksualnego przez księży. Tymczasem działająca w ramach portugalskiego Episkopatu tzw. Grupa Vita, ma odbierać zgłoszenia i badać ewentualne przypadki nadużyć seksualnych w diecezjach do końca przyszłego roku.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

Head of the Bishops’ Conference, Jose Ornelas, is now reacting to the findings of a report about sexual abuse committed by members of the Portuguese Catholic Church. pic.twitter.com/FHgZCwMzik— Catarina Demony (@CatarinaDemony) February 13, 2023