83-latka rzuciła 37-letniego męża! Oto, co zrobiła kolejna kochanka

Ten sensacyjny romans od paru lat nie znika z brytyjskich portali plotkarskich! Zaczęło się w 2019 roku. 80-letnia wówczas Iris Jones z Weston-super-Mare w Wielkiej Brytanii poznała w internecie 35-letniego wtedy Mohameda z Egiptu i zakochała się w nim bez pamięci. Mężczyzna ściągnął ją pod piramidy i wkrótce wzięli ślub! W telewizyjnych programach Iris i Mohamed opowiadali ze szczegółami o swoim życiu seksualnym. Ale w zeszłym roku nadszedł kres miłości. 83-latka opowiadała wtedy w "Closer Magazine, jak rzuciła młodego męża: "Kiedyś mieliśmy wspaniałe życie seksualne, ale potem zamiast się kochać, ciągle kłóciliśmy się o wszystko i o wszystkich. Wcale nie tęsknię za Mohamedem, rzeczą, która najbardziej mnie zirytowała, kiedy wyszedł, było to, że zabrał moje krewetki w tempurze, które zaplanowałam na kolację tego wieczoru" - mówiła rezolutna seniorka. Potem dodała, że Mohamed narobił długów, a bardziej niż nią, interesował się jej domem i testamentem.

Mohamed z Egiptu ma już nową kochankę. 69-latka zauroczyła go, gdy 61-latka wyrzuciła go z domu. 84-latka już nadciąga z pozwem rozwodowym!

Ale choć Iris pogoniła przedsiębiorczego męża, znalazły się inne amatorki jego wdzięków. Jak pisze Mirror, Mohamed przeprowadził się do zauroczonej nim 61-letniej Angeli. Kobieta opowiedziała, że Egipcjanin "zwalił ją z nóg" i uprawiała z nim "najlepszy seks wszech czasów", a poza tym kupował jej kwiaty w supermarkecie. Niestety, nie zamierzał wziąć się do roboty i był, jak to określiła zawiedziona Angela, "darmozjadem". Co więcej, odkryła, że pisze w sekrecie SMS-y z pewną 69-letnią wdową. Tego było już za wiele! Mohamed musiał znowu zmienić miejsce zamieszkała. A tymczasem 84-letnia już Iris goni go po Wyspach z pozwem rozwodowym i zapowiada, że nie odda egipskiemu mężowi ani pensa! Ciekawe, co będzie dalej?!

