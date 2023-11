Ukradła noworodka z porodówki. Wsadziła go do torby i uciekła. Biegła z nim 8 kilometrów

Noor Alfallah, 29-letnia producentka filmowa była z jednym z najsłynniejszych aktorów wszech czasów zaledwie rok. Kobieta słynie z upodobania do związków z mocno starszymi od siebie mężczyznami. Przed laty była z Mickiem Jaggerem, potem wskoczyła w ramiona Clintowi Eastwoodowi. Latem tego roku ogłosiła, że wraz z Pacino spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Zaskoczony tą wieścią gwiazdor, który miał już troje dzieci, nie wierzył, że w wieku 83 lat jest w stanie spłodzić potomka, dlatego zlecił badanie DNA. Szybko potwierdziło się, że maluch to jego syn, w międzyczasie para się rozeszła - podobno z woli aktora.

Gigantyczne alimenty od Pacino. Nie wierzył, że to jego dziecko

Noor zadbała jednak o to, by ojciec łożył na swoje dziecko. Wystąpiła o całkowitą opiekę nad synem, ale z zachowaniem praw rodzicielskich Pacino. Teraz media plotkarskie ze Stanów Zjednoczonych informują, że sąd przyznał jej alimenty. Kwoty mogą szokować! Jak podaje "Page Six", legendarny "Człowiek z blizną", musi co miesiąc płacić swojej byłej ukochanej 30 tysięcy dolarów, czyli jakieś 125 tysięcy złotych. Na tym jednak nie koniec.

Pacino zapłaci za nocną nianię swojego syna

"Sędzia z Los Angeles nakazał ponadto gwiazdorowi jednorazową zapłatę w wysokości 110 tys. dolarów [prawie pół miliona złotych - przyp. red.] jeszcze zanim zacznie wypłacać alimenty. Do tego dochodzi 13 tys. dolarów [ponad 50 tys. zł - przyp. red.] miesięcznie na opłacenie nocnej niani dla dziecka oraz pokrycie wszelkich rachunków medycznych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym" - czytamy. To nadal jednak nie wszystko. Sąd zobowiązał także aktora, by każdego roku wpłacał 15 tys. dolarów (ponad 60 tys. zł) na fundusz edukacyjny dla swojego najmłodszego potomka.

Al Pacino to Pay $30,000 Per Month in Child Support to Noor Alfallah | Click to read more 👇 https://t.co/Z8gcOptHPQ— TMZ (@TMZ) November 2, 2023

