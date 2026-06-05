Aktor znany z Top Gun: Maverick nie żyje. Został zasztyletowany we własnym domu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-06-05 7:12

Świat kina pogrążony w żałobie po tragicznej śmierci Jamesa Handy'ego, aktora znanego z hitów takich jak "Top Gun: Maverick" czy "Jumanji". 81-letni gwiazdor został zasztyletowany we własnym domu. O brutalne morderstwo podejrzany jest 44-letni syn jego partnerki, który mieszkał z parą. Okoliczności tej zbrodni są wstrząsające i stanowią tło dla dalszych działań śledczych.

Nie żyje aktor James Handy

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Autor: New York Post/ X (Twitter)

James Handy nie żyje

Zmarł amerykański aktor James Handy. 81-latek znany był z takich filmów jak "Logan", "Jumanji", czy "Arachnofobia". Jego ostatnią rolą była kreacja w kinowym hicie z 2022 roku "Top Gun: Maverick" u boku Toma Cruise'a i Jennifer Connelly. Aktor wcielił się tam w rolę barmana Jimmy'ego. 

Urodzony 19 marca 1945 roku w Nowym Jorku Handy miał też na koncie liczne role w produkcjach telewizyjnych i serialach "NYPD Blue", czy "NCIS: Los Angeles". 

Tragiczne okoliczności śmierci 81-letniego aktora

Wstrząsające są okoliczności śmierci 81-letniego gwiazdora. Mimo zaawansowanego wieku jego śmierć nie była bowiem dziełem natury, czy skutkiem ciężkiej choroby. Mężczyzna miał zostać ugodzony nożem we własnej posiadłości na terenie USA. Co więcej, sprawcą - jak podaje "Los Angeles Times" miał być 44-letni syn jego partnerki, który mieszkał z aktorem i jego wybranką w tym samym domu.

Na razie nie są znane motywy tej zbrodni - nieoficjalne źródła wskazują, że po zabójstwie sprawca miał zadzwonić na numer alarmowy i poinformować: - Właśnie zabiłem człowieka grzechu.

Przybyli na miejsce policjanci zastali aktora na podwórku ciężko rannego i nieprzytomnego, z raną kłutą klatki piersiowej. Po przetransportowaniu do szpitala stwierdzono zgon mężczyzny. Podejrzany o dokonanie zbrodni trafił do aresztu. 

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