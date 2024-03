Zakonnica po piętnastu latach powiedziała "dość". Efekt był zaskakujący

Występ w programach typu talent show to jedna z lepszych okazji na zrobienie dużej kariery. Tak zrobiła zakonnica Cristina Scuccia. W 2014 roku wzięła udział w programie "The Voice of Italy" i zdobyła główną nagrodę. Po zwycięstwie stała się sławna i rozpoznawalna. Do talent show trafiła jeszcze jako siostra zakonna. Śpiewając w habicie piosenkę "No One" Alicii Keys zrobiła furorę.

Cirstina Scuccia - od zakonnicy do popularnej piosenkarki

Cristina Scuccia po zwycięstwie w "The Voice of Italy" opuściła zakon i zrzuciła habit, jednak wiara nadal pozostaje ważną częścią jej życia. Piosenkarka przeniosła się do Hiszpanii, jednak włoscy fani mogą ją oglądać i słuchać podczas koncertów w kraju. Cristina mocno zmieniła też swój styl. Nosi kolczyk w nosie, a zamiast habitu ma na sobie eleganckie, modne ubrania. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia, będące dowodem spektakularnej przemiany zakonnicy w piosenkarkę.

Jesteś katolikiem? Sprawdź, jak dobrze znasz pacierz! Quiz Pytanie 1 z 10 Co to jest „Modlitwa Pańska”? Ojcze Nasz Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Dalej