Amerykanie spotkali się z Łukaszenką! To sygnał dla Putina

Ważny przedstawiciel Trumpa był w Mińsku i spotkał się z Łukaszenką! Były szef polskiej Agencji Wywiadu komentuje

Trwa Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, na której gości m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance. Jednym z głównych tematów dyskusji polityków jest oczywiście sytuacja związana z wojną na Ukrainie i negocjacjami pokojowymi. Wcześniej Donald Trump zdradził, że już porozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i wykluczył członkostwo Ukrainy w NATO. Tymczasem jak informował dziś, w sobotę 15 lutego "New York Times", ważny przedstawiciel administracji Donalda Trumpa spotkał się kilka dni temu z... Alaksandrem Łukaszenką. Christopher W. Smith i białoruski dyktator rozmawiali w Mińsku, a potem doszło do uwolnienia trojga białoruskich więźniów politycznych: dziennikarza Andreja Kuznieczyka, działaczki Aleny Mauszuk i amerykańskiego obywatela, którego nazwiska nie ujawniono. Zostali przekazani Amerykanom na granicy z Litwą. Smith ogłosił później w Wilnie, że Łukaszenka jest skłonny uwolnić większą liczbę osób w zamian za złagodzenie sankcji.

"Negocjacje z Białorusią stwarzają dodatkowe możliwości dla Stanów Zjednoczonych, aby zasygnalizować Rosji, że powinna być bardziej uważna na amerykańskie argumenty"

Jak to interpretować? "New York Times" cytuje opinię Polaka. Piotr Krawczyk to były szef polskiej Agencji Wywiadu, który współpracował z administracją Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji w Białym Domu. Według Piotra Krawczyka Białoruś jest "częścią szerszego amerykańskiego podejścia do Rosji". "Negocjacje z Białorusią stwarzają dodatkowe możliwości dla Stanów Zjednoczonych, aby zasygnalizować Rosji, że powinna być bardziej uważna na amerykańskie argumenty" - powiedział były szef polskiej Agencji Wywiadu i dodał, że USA "konfrontują się z Rosją w Ukrainie, w Afryce, w sektorze ropy i gazu oraz w kilku innych strategicznych obszarach". Potem w mediach społecznościowych pojawiły się potem również zdjęcia Christophera W. Smitha w towarzystwie Swietłany Cichanouskiej, przywódczyni białoruskiej opozycji mieszkającej na Litwie. "Miło powitać Chrisa Smitha, który właśnie wrócił ze specjalnej misji w Mińsku, przywożąc 3 uwolnionych zakładników — 1 obywatela USA i 2 białoruskich więźniów politycznych — we współpracy z nami. Ogromne podziękowania dla prezydenta USA i sekretarza stanu Marco Rubio za pokazanie, jak „pokój przez siłę” działa w praktyce" - napisała Cichanouska na platformie X.

Great to welcome DAS Chris Smith, who just returned from a special mission in Minsk, bringing 3 released hostages—1 🇺🇸 citizen & 2 Belarusian political prisoners—in coordination with us. Huge thanks to @POTUS & @SecRubio for showing how 'peace through strength' works in action. pic.twitter.com/Cb3JMGbhMo— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 13, 2025

Autor:

Sonda Czy Ukraińcy mogą czuć się przegranymi w wojnie z Rosją? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które państwo jest większe? Będziecie w szoku! Pytanie 1 z 12 Który kraj jest większy? Francja Finlandia Następne pytanie