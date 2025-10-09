Angelina ucieka z Hollywood do Afryki! Wielka przeprowadzka gwiazdy

Angelina Jolie wyznała, że chce wyprowadzić się z USA. Może wybrać Afrykę na swój nowy dom

Angelina Jolie przygotowuje się do wielkiej zmiany w swoim życiu! Po latach spędzonych w Los Angeles gwiazda planuje wyprowadzić się z Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta ma zapaść już w lipcu przyszłego roku, gdy najmłodsze z jej dzieci – 17-letnie obecnie bliźnięta Knox i Vivienne – skończą 18 lat. Aktorka ma sześcioro dzieci – Maddoxa (24 l.), Paxa (21 l.), Zaharę (20 l.), Shiloh (19 l.) oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne (17 l.). Po długiej i głośnej batalii rozwodowej z Bradem Pittem, zakończonej dopiero pod koniec 2024 roku, Jolie jest dziś – jak podają źródła magazynu Us Weekly – „lżejsza, spokojniejsza i gotowa na nowy rozdział życia”. „Zawsze będzie kochać Los Angeles, ale czuje, że to miejsce spełniło już swoją rolę. Teraz jest gotowa ruszyć dalej” – twierdzi osoba z jej otoczenia.

Etiopia, Namibia, a najpierw Francja? Angelina Jolie nie chce już żyć w USA

Gdzie gwiazda się wyprowadzi? Według wspomnianego źródła Angelina Jolie chce dzielić swój czas pomiędzy Azję, Afrykę i Europę. Francja, gdzie urodziły się jej bliźnięta, oraz Etiopia i Namibia – ojczyzny Zahary i Shiloh – mają stanowić jej kolejne życiowe przystanki. „To dla niej miejsca pełne wspomnień i przyjaźni. W każdej z tych części świata ma ludzi, których traktuje jak rodzinę” – mówi źródło cytowane przez Us Weekly. Jolie od lat podkreślała, że Los Angeles nie jest jej miejscem na ziemi. „Dorastałam w tym mieście, ale teraz jestem tu tylko dlatego, że muszę – ze względu na rozwód. Gdy dzieci będą pełnoletnie, wreszcie będę mogła wyjechać” – wyznała w rozmowie z "The Hollywood Reporter". „Kocham swój kraj, ale w tym momencie go nie rozpoznaję” – powiedziała. – „Zawsze żyłam międzynarodowo. Moja rodzina, moi przyjaciele – wszyscy pochodzą z różnych stron świata. Dla mnie podziały i ograniczenia wolności są niezwykle niebezpieczne. To ciężkie czasy, w których musimy bardzo uważać na to, co mówimy i jak się zachowujemy" - mówiła niedawno Angelina podczas festiwalu w San Sebastian.

Angelina Jolie says "I don't recognize" America anymore.“I love my country, but at this time, I don’t recognize my country. I’ve always lived internationally, my family is international, my friends, my life… My worldview is equal, united, and international. Anything anywhere… pic.twitter.com/lf0eXXtVUb— Variety (@Variety) September 22, 2025

