Koniec wojny z Angeliną Jolie! Brad Pitt weźmie trzeci ślub?!

"Suknia jak panny młodej"! Takie komentarze wywołali Brad Pitt (61 l.) i jego aktualna ukochana Ines de Ramon (34 l.), kiedy pojawili się we dwoje na premierze najnowszego filmu "F1", w którym sławny aktor zagrał główną rolę. Niemal dwukrotnie młodsza od Pitta bizneswoman wybrała śnieżną biel, tak jakby marzyła o ślubnym kobiercu. Teraz nic już zresztą nie stoi na przeszkodzie, by tych dwoje powiedziało sobie sakramentalne "tak". Ośmioletnia batalia sądowa z Angeliną Jolie zakończyła się pod koniec 2024 roku, Pitt zdaje się zamykać także inne dawne rozdziały życia. Zaledwie parę dni temu "Daily Mail" zaszokował wyznaniem anonimowej osoby z otoczenia gwiazdora, która przekonywała, że Brad całkowicie zerwał kontakty z dwoma adoptowanymi synami, Paxem i Maddoxem, dziś już dorosłymi mającymi ponad 20 lat. Wcześniej jego 19-letnia córka Shiloh zmieniła nazwisko, rezygnując z członu "Pitt" i zostając po prostu Shiloh Jolie.

Kim jest Ines de Ramon? Aktualna ukochana Brada Pitta

Ines de Ramon (33 l.) to bizneswoman związana z branżą biżuteryjną, a prywatnie była żona Paula Wesleya (42 l.) znanego z "Pamiętników Wampirów". Paul Wesley przyszedł na świat w USA jako Paweł Tomasz Wasilewski, syn polskich emigrantów Agnieszki i Tomasza. We wrześniu 2022 roku Paul Wesley i Ines de Ramon ogłosili separację po trzech latach małżeństwa. Ines została przyłapana w objęciach Brada Pitta na koncercie Bono w Los Angeles w listopadzie 2023 roku. Brad Pitt był żonaty już dwa razy w życiu. Mężem Jennifer Aniston był w latach 2000–2005, ale rzucił ją dla koleżanki z planu Angeliny Jolie. Ślub wzięli jednak późno, bo dopiero w 2014 roku. Dwa lata później Angelina wystąpiła o rozwód, który został teoretycznie sfinalizowany w 2019 roku, walka sądowa eks małżonków trwała latami, by skończyć się pod koniec 2024 roku. Ines de Ramon również sfinalizowała swój rozwód w ubiegłym roku.

Brad Pitt and Ines de Ramon at the #F1TheMovie NYC premiere. pic.twitter.com/OdFrIDbG2f— Variety (@Variety) June 16, 2025

