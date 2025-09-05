Atak niedźwiedzia na człowieka! 27-letni biegacz ofiarą

27-letni biegacz zaatakowany przez niedźwiedzicę w okolicy miejscowości Nedožery-Brezany na Słowacji
Kolejne doniesienia o ataku niedźwiedzia na człowieka na Słowacji! Tego typu informacje obiegają media coraz częściej. Niestety, niektóre incydenty kończą się tragicznie, inne ofiary drapieżników uchodzą z życiem. Ostatni atak na szczęście miał ten mniej dramatyczny finał. Jak podaje słowacki "Dennik Standard", 27-letni biegacz natknął się na niedźwiedzicę z młodymi w okolicach miejscowości Nedožery-Brezany w zachodniej części kraju. Samica poczuła zagrożenie i rzuciła się na mężczyznę, dotkliwie go raniąc. „Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń kończyn dolnych. Miejscowi myśliwi udzielili mu pierwszej pomocy i zapewnili transport do szpitala w Bojnicach, gdzie przeszedł dalsze leczenie. Pacjent pozostaje pod obserwacją, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – poinformowała państwowa agencja ochrony przyrody.
Ataki niedźwiedzi na Słowacji. Przypominamy głośne incydenty
1. Pierwszy od ponad wieku śmiertelny atak (2021)W 2021 roku 58-letni mężczyzna został znaleziony martwy w Dolinie Liptowskiej, z obrażeniami sugerującymi bezpośredni atak niedźwiedzia. Był to pierwszy potwierdzony śmiertelny przypadek takiego zdarzenia na Słowacji od 1927 roku.
2. Liptovský Mikuláš, marzec 2024 — 5 osób poszkodowanychNiedźwiedź wtargnął do centrum miasta Liptovský Mikuláš, raniąc pięć osób (w tym dziesięcioletnie dziecko). Ofiary doznały ugryzień i zadrapań, a jedna niemal straciła oko. Na miasto ogłoszono stan wyjątkowy i rozpoczęto polowanie na zwierzę.The
3. Marzec 2024 — śmierć turystki31-letnia kobieta z Białorusi zmarła w rejonie Niskich Tatr, prawdopodobnie spadając z urwiska podczas ucieczki przed niedźwiedziem. Początkowo sądzono, że przyczyną śmierci był atak zwierzęcia, ale wstępne ustalenia wskazały, że to upadek doprowadził do fatalnych obrażeń.
4. Październik 2024 — śmiertelny atak w regionie LiptovMężczyzna zbierający grzyby został zaatakowany przez niedźwiedzia i mimo udzielenia pomocy zmarł z powodu poważnych obrażeń.
5. Marzec 2025 — ataki dwóch turystów w rejonie Małej FatryW rejonie Żiliny doszło do dwóch ataków niedźwiedzi w ciągu jednego dnia: przy wodospadzie Šútov i na grani Małej Fatry.
6. Marzec 2025 — śmiertelny atak w Detvie59-letni mężczyzna został znaleziony martwy w lesie niedaleko Detvy. Sekcja wykazała liczne obrażenia głowy wskazujące na atak niedźwiedzia. Po incydencie rząd zatwierdził odstrzał 350 niedźwiedzi i ogłosił stan wyjątkowy w 55 powiatach
Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia?
Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia, na przykład na szlaku w górach? Należy zachować spokój, nie uciekać w panice, tylko odejść zdecydowanym krokiem w przeciwnym kierunku. Idąc w rejonie, w którym mamy szansę spotkać niedźwiedzia, powinniśmy prewencyjnie hałasować, oczywiście z umiarem, klaszcząc, rozmawiając. Niedźwiedzi pod żadnym pozorem nie możemy karmić ani się do nich zbliżać. Ataki na człowieka są bardzo rzadkie, jeśli zachowamy się prawidłowo, najprawdopodobniej zupełnie nic nam się nie stanie.