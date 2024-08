Awantura w pałacu między księżną Kate a Williamem! Wszystko wyciekło do mediów

Burzliwe kłótnie księżnej Kate i księcia Williama w pałacu! Ujawniono, czym rzucają w siebie nawzajem

Życie księżnej Kate i księcia Williama oraz trójki ich dzieci intryguje miliony ludzi na całym świecie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach zainteresowanie nimi znacznie wzrosło za sprawą tajemniczego zniknięcia księżnej Kate. Żona księcia Williama przeszła tajemniczą operację brzucha, a potem zniknęła na całe miesiące. Potem dwukrotnie pokazała się publicznie - podczas uroczystości Trooping the Colour oraz na meczu tenisowym w Wimbledonie. Ale to nie uciszyło do końca plotek, również tych o tym, co dzieje się w małżeństwie następców brytyjskiego tronu. Jeden z najbardziej popularnych na Wyspach komentator życia brytyjskiej rodziny królewskiej ujawnił, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami apartamentów komnat księżnej Kate i księcia Williama! Podobno w pałacu doszło do karczemnej awantury, podczas których rzucali w siebie nawzajem przedmiotami. Jak to możliwe?!

"Podczas gdy niektóre pary kłócą się i rzucają w siebie ciężkimi wazonami, William i Kate rzucają w siebie poduszkami"

Szokujące plotki rozpuścił Tom Quinn w książce "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family". Według autora, kiedy księżna Kate i książę William się kłócą, emocje sięgają zenitu. „Ktoś, kto pracował dla Pałacu Kensington, powiedział mi, że [William i Kate] miewają kłótnie. To nie jest idealne małżeństwo. Mają niesamowite kłótnie”. Wyposażenie komnat lata w powietrzu! Na szczęście nie są to trony, berła i puchary wysadzane szmaragdami i diamentami, a coś bardziej miękkiego. "Podczas gdy niektóre pary kłócą się i rzucają w siebie ciężkimi wazonami, William i Kate rzucają w siebie poduszkami. Zawsze jest to pod kontrolą. Nie ma eskalacji. Kłótnia nie staje się coraz gorsza” - ujawnił "Express US" Tom Quinn.

William and Kate's 'terrific rows' and unique item they throw at each other https://t.co/o81LRQ3WsP pic.twitter.com/Gkx32qlCvc— Mirror Royal (@MirrorRoyal) August 9, 2024

