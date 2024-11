Awantura w samolocie! Pasażer próbował otworzyć drzwi, gorzko tego pożałował

Putin zabrał głos w sprawie Trumpa! "Nie wiem, co stanie się teraz, to jego ostatnia kadencja"

Awantura w samolocie z Brazylii do Panamy. Mężczyzna szalał z plastikowym nożem i próbował otworzyć drzwi

Chwile grozy w przestworzach! Jak pisze m.in. "New York Post", przerażające sceny rozegrały się we wtorek, 5 listopada w samolocie linii Copa Airlines lecącym z Brazylii do Panamy. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Maszyna wystartowała z miasta Brasilia i od pół godziny była w powietrzu, gdy nagle jeden z pasażerów oszalał! A przynajmniej tak to wyglądało. Zaczęła się niebezpieczna awantura w samolocie. Mężczyzna podniósł się nagle ze swojego fotela i ruszył z plastikowym nożem, który dostał na tacce razem z jedzeniem, na tył samolotu. Nie reagował na ostrzeżenia i usiłował otworzyć drzwi maszyny, a potem rzucił się na załogę i próbował wziąć stewardesę jako zakładniczkę. Załoga i pozostali pasażerowie zachowali zimną krew. Razem obezwładnili szaleńca, wymierzając mu parę ogłuszających ciosów. Zakrwawiony awanturnik został zabrany z samolotu przez policję w Panama City i zapewne słono zapłaci za swój wybryk, a nagranie z wnętrza smaolotu pokazujące groźną awanturę zyskuje coraz więcej wyświetleń w mediach społecznościowych.

Podobny incydent miał miejsce w Australii. Tam szalony pasażer zdołał otworzyć drzwi i wyskoczyć

Do podobnego incydentu doszło w sierpniu na pokładzie samolotu Jetstar z Sydney do Melbourne w Australii. Kiedy zaczęło zbliżać się lądowanie, jeden z pasażerów odmówił zapięcia pasów, wstał i zaczął chodzić nerwowo między fotelami. Maszyna dotknęła ziemi, gdy nagle pasażer dopadł drzwi awaryjnych i otworzył je! Inni pasażerowie daremnie próbowali go powstrzymać. Na szczęście samolot był już na pasie do lądowania, kiedy 30-latek wyskoczył przez drzwi awaryjne. Automatycznie uruchomiła się specjalna zjeżdżalnia, przy pomocy której ewakuuje się ludzi z maszyny w przypadku katastrofy lotniczej, pożaru lub innego zagrożenia. Tym razem z mechanizmu skorzystał ktoś, komu chyba wyjątkowo spieszyło się do domu. Na awanturującego się mężczyznę już czekał personel naziemny, który obezwładnił pasażera. Mężczyzna został aresztowany przez Australijską Policję Federalną.

A passenger on a Copa Airlines flight CM204 operated by an aircraft registration HP-1843CMP from Brasilia (BSB) to Panama City (PTY), tried to open the plane's emergency door mid-flight on Tuesday, the 5th November, and was restrained by other passengers.As per Passengers, the… pic.twitter.com/Edt41WefXY— FL360aero (@fl360aero) November 5, 2024

