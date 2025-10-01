Awaria w elektrowni atomowej! "Sytuacja jest krytyczna"

Awaria w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Nastąpiło odłączenie od zasilania

Od wybuchu wojny na Ukrainie raz na jakiś czas pojawiają się niepokojące informacje na temat Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ta największa tego typu elektrownia w Europie dostała się pod rosyjską okupację i ten stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Ostrzały wokół zakładu nie raz doprowadzały do awarii. Tym razem sytuacja jest podobno poważna. Według doniesień Wołodymyra Zełenskiego zakład został odłączony od zasilania. „Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii” – powiadomił ukraiński prezydent na komunikatorze Telegram. Zasilanie jest niezbędne do zasilania reaktorów i zapobieganiu stopieniu rdzenia.

„To już siódmy dzień – nawiasem mówiąc, nigdy wcześniej się to nie zdarzyło – sytuacji kryzysowej w Elektrowni Jądrowej w Zaporożu. Sytuacja jest krytyczna” – dodał Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu.

MAEA: "Największa elektrownia jądrowa w Europie jest pozbawiona zewnętrznego zasilania od ponad tygodnia"

Na sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej zareagowała już Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Jak ogłosiła na swojej stronie internetowej, współpracuje z obiema stronami konfliktu, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie. MAEA podkreśla, że awaria nie wydarzyła się przed chwilą, bo problem tak naprawdę trwa od tygodnia. „Największa elektrownia jądrowa w Europie jest pozbawiona zewnętrznego zasilania od ponad tygodnia, co jest zdecydowanie najdłuższym okresem tego typu w ciągu ponad trzech i pół roku wojny. Jestem w stałym kontakcie z obiema stronami, aby umożliwić szybkie ponowne podłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej” – powiedział dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

"Elektrownia radzi sobie obecnie dzięki awaryjnym generatorom diesla – ostatniej linii obrony – i nie ma bezpośredniego zagrożenia, dopóki będą one działać"

„Chociaż elektrownia radzi sobie obecnie dzięki awaryjnym generatorom diesla – ostatniej linii obrony – i nie ma bezpośredniego zagrożenia, dopóki będą one działać, to z pewnością nie jest to sytuacja trwała z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego. Żadna ze stron nie skorzystałaby na awarii jądrowej” – dodał Grossi. Elektrownia Jądrowa teoretycznie ma możliwość naprawy uszkodzonej linii zasilania, ale w rejonie trwają działania wojenne uniemożliwiające technikom wkroczenie do akcji. Jednocześnie linia rezerwowa nie działa, bo została odłączona jeszcze w maju, a działania wojenne także uniemożliwiły naprawy.

MAEA podaje, że reaktory elektrowni jądrowej na Zaporożu są wyłączone od ponad trzech lat, więc sytuacja nie jest tak niebezpieczna, jak byłaby, gdyby elektrownia wciąż wytwarzała energię. Ale całkowite odłączenie od zasilania uczyniłoby ją bardzo groźną. Wszystko zależy teraz od generatorów diesla i ich sprawności, a także od skuteczności negocjacji prowadzonych przez nadzór atomowy z Rosją i Ukrainą.

It is now the seventh day – something that has never happened before – of an emergency situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Because of Russian shelling, the plant has been cut off from power, disconnected from the electrical grid, and is being supplied with… pic.twitter.com/hUSusfgVjy— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025

