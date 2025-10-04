Ruch ANO Andreja Babisza prowadzi z wynikiem blisko 35,67% głosów.

Lewicowa koalicja Staczilo! może nie przekroczyć progu wyborczego.

Andrej Babisz zapewnił, że jego partia jest "prozachodnia"

Czechy po wyborach parlamentarnych: Babisz na czele!

Po przeliczeniu głosów z większości obwodów wyborczych, na prowadzenie wysunął się ruch ANO byłego premiera Andreja Babisza.

Według prognoz i częściowych wyników, ruch ANO uzyskał poparcie blisko 35,67% głosujących. "Prognozy i częściowe wyniki wyborów parlamentarnych w Czechach wskazują na zwycięstwo ruchu ANO b. premiera Andreja Babisza z poparciem prawie 35,67 proc. głosów" – czytamy w oficjalnych komunikatach. Na drugim miejscu znalazła się koalicja SPOLU, kierowana przez obecnego premiera Petra Fialę, z wynikiem ponad 22,49%.

Jednym z najbardziej zaskakujących rezultatów jest zagrożenie nieprzekroczenia progu wyborczego przez lewicową koalicję Staczilo!, którą tworzą komuniści oraz socjaldemokraci. Od wejścia do parlamentu dzieli ich niespełna pół punktu procentowego.

"Ruch STAN, którym kieruje obecny minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan, zebrał 10,98 proc. głosów" – informują media. Przekroczenie progu 10% jest kluczowe dla Rakuszana, który wcześniej zapowiedział rezygnację z funkcji lidera w przypadku gorszego wyniku.

Partia Piratów, która opuściła gabinet Fiali rok temu, zgromadziła 8,52% głosów, wyprzedzając ksenofobiczną, antyunijną i antynatowską partię Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD), która uzyskała 7,96%.

Do parlamentu ma szansę wejść także nowe prawicowe ugrupowanie Zmotoryzowani. "Według prognoz do parlamentu wejdzie także nowe prawicowe ugrupowanie Zmotoryzowani" – donoszą źródła. Partia ta pojawiła się na ogólnokrajowej scenie politycznej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i posiada już jednego europosła.

Mandaty w parlamencie i potencjalne koalicje

"Jeśli chodzi o miejsca w parlamencie, poparcie dla ANO po przeliczeniu głosów z ponad 90 proc. obwodów przekłada się na 85 mandatów. Zmotoryzowani, naturalny partner dla ANO, miałoby 13 posłów" – czytamy w analizach. Do utworzenia rządu potrzeba 101 mandatów, co oznacza, że ANO będzie musiało poszukać szerokiej koalicji.

Jednakże, nawet z poparciem Zmotoryzowanych i SPD, ANO najprawdopodobniej nie będzie miało większości konstytucyjnej. Sam Babisz potwierdził, że będzie rozmawiał z tymi partiami na temat koalicji.

Pierwsze komentarze po wynikach z 98 proc. obwodów

Lider ruchu ANO i były premier Czech Andrej Babisz zadeklarował wyborcom, że "nigdy ich nie rozczaruje" oraz podkreślił, że jest w "jasny sposób prozachodni".

- Jestem za Europą i za NATO - podkreślił Babisz.

Dodał, że chce dyskusji dotyczącej Ukrainy i liczy, że prezydent Donald Trump z udziałem państw europejskim pomoże rozwiązać konflikt. Zapowiedział też, że nie będzie przeszkadzać czeskim firmom w sprzedaży uzbrojenia Ukrainie.

Z kolei premier Czech Petr Fiala pogratulował swojemu rywalowi, oraz wszystkim partiom biorącym udział w wyborach. Podkreślił, że należy uszanować wynik.

Transparentność wyborów w Czechach

Organizacja wyborów w Czechach stoi na wysokim poziomie. Ministerstwo spraw wewnętrznych odpowiada za wszelkie aspekty związane z wyborami, a liczeniem głosów zajmuje się Czeski Urząd Statystyczny. Protokoły z prawie 14,5 tys. obwodów trafiają do urzędu statystycznego, gdzie głosy są liczone szybko i wyniki podawane w czasie rzeczywistym.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek, a wyborcy i partie polityczne mają możliwość składania skarg do sądu.

W tegorocznych wyborach frekwencja wyniosła 68,73%, co stanowi wzrost w porównaniu z wyborami sprzed czterech lat.

