Bajeczny wieczór panieński Taylor Swift! Zemdlejesz na wieść o tych planach

To będzie wieczór panieński stulecia! Taylor Swift (36 l.) przygotowuje się nie tylko do ślubu z Travisem Kelce'em (36 l.), ale i do swojego wieczoru panieńskiego. Nie zamierza poprzestawać na skromnym spotkaniu w gronie koleżanek. Będzie naprawdę na bogato. Jak zdradza „US Sun Sunday”, druhny gwiazdy, w tym Selena Gomez i Gigi Hadid, zaplanowały „co najmniej trzy lub cztery babskie wyjazdy”. Impreza ma odbyć się w aż czterech miejscach świata - tych, które Taylor Swift lubi najbardziej: Nashville w stanie Tennessee, w Nowym Jorku, we Włoszech i na Bahamach, gdzie będzie można odpocząć na plaży po trudach imprezowania. Informator „US Sun Sunday” opowiadał, że organizatorzy wieczoru panieńskiego „rozmawiają od dwóch tygodni, kilka razy w tygodniu, czy to przez telefon, SMS-y, FaceTime czy Zoom. Ich zaangażowanie jest niesamowite, a emocje ogromne. To naprawdę fajne doświadczenie dla wszystkich, którzy już są w to zaangażowani” – powiedział tajemniczy "znajomy pary".

Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny latem

Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny w sierpniu tego roku. 36-letnia gwiazda popu i jej rówieśnik, gwiazdor NFL podzielili się radosną nowiną, publikując serię zdjęć z romantycznej sesji w ogrodzie różanym, gdzie Kelce uklęknął na jedno kolano, by po dwóch latach związku poprosić artystkę o rękę. „Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel wychowania fizycznego biorą ślub” – napisała żartobliwie Swift w opisie posta na Instagramie, pokazując ogromny pierścionek zaręczynowy z diamentem Old Mine Brilliant Cut. Wartość takiego cuda szacuje się na 675 tysięcy do... jednego miliona dolarów. Para po raz pierwszy publicznie pokazała się razem we wrześniu 2023 roku podczas meczu Kansas City Chiefs.

Taylor Swift. Wielka kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop, która zgarnia wszystkie ważne nagrody i bije rekody popularności. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Wcześniej spotykała się m.in. z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs, niedawno ogłosili zaręczyny. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wielu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas. 1, 2 i 3 sierpnia 2024 wystąpiła w Polsce na PGE Narodowym.

