Taylor Swift bierze ślub! Pierścionek zaręczynowy wart milion dolarów

Taylor Swift i Travis Kelce zaręczeni. Romantyczne oświadczyny i pierścionek wart fortunę

Taylor Swift i Travis Kelce ogłosili zaręczyny! Ta wiadomość wprawiła wczoraj miliony fanów piosenkarki i sportowca w prawdziwą euforię. 36-letnia gwiazda popu i jej rówieśnik, gwiazdor NFL podzielili się radosną nowiną we wtorek, publikując serię zdjęć z romantycznej sesji w ogrodzie różanym, gdzie Kelce uklęknął na jedno kolano, by po dwóch latach związku poprosić artystkę o rękę. „Wasza nauczycielka angielskiego i wasz nauczyciel wychowania fizycznego biorą ślub” – napisała żartobliwie Swift w opisie posta na Instagramie, pokazując ogromny pierścionek zaręczynowy z diamentem Old Mine Brilliant Cut. Wartość takiego cuda szacuje się na 675 tysięcy do... jednego miliona dolarów. A ponieważ mówimy o wielkich gwiazdach, można przypuszczać, że cena zbliża się raczej do tej górnej, niż do dolnej granicy.

ZOBACZ TEŻ: Iga Świątek tuż po meczu dowiedziała się o zaręczynach! Jest zachwycona!

Taylor Swift zakochana jak nastolatka. "To taki rodzaj szaleństwa"

Para po raz pierwszy publicznie pokazała się razem we wrześniu 2023 roku, gdy Swift zasiadła obok mamy Kelcego, Donny, podczas meczu Kansas City Chiefs. Od tamtej pory ich związek stał się jednym z najbardziej komentowanych romansów w show-biznesie – piosenkarka dopingowała ukochanego w drodze po dwa Super Bowle, a on towarzyszył jej podczas światowej trasy koncertowej Eras Tour. Znajomi i fani nie kryją radości – gratulacje złożył m.in. Patrick Mahomes, kolega Kelcego z drużyny, a w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się miliony komentarzy. Sama Swift dodała zdjęcie z oświadczyn z utworem „So High School”, który – jak podkreśliła – opowiada o jej miłości do Travisa. Sama piosenkarka przyznała, że początkowo uważała sportowca za „szalonego”, gdy ten publicznie zaprosił ją na randkę, ale – jak żartowała – „to właśnie taki rodzaj szaleństwa, o którym pisała w piosenkach jako nastolatka”. Zaręczyny zbiegają się w czasie z premierą nowego albumu Swift "The Life of a Showgirl".

Taylor Swift. Wielka kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop, która zgarnia wszystkie ważne nagrody i bije rekody popularności. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Wcześniej spotykała się m.in. z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs, niedawno ogłosili zaręczyny. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wielu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas. 1, 2 i 3 sierpnia 2024 wystąpiła w Polsce na PGE Narodowym.

Sonda Lubisz Taylor Swift? Tak Nie Pół na pół

🚨| Taylor Swift’s engagement ring was co-designed by Travis Kelce & jeweler Kindred Lubeck! pic.twitter.com/UtSzcdbV4I— Taylor Swift Updates UK (@13TSNews) August 26, 2025

QUIZ. Najpiękniejsze śluby w M jak miłość. Rozpoznaj młode pary po jednym zdjęciu! Pytanie 1 z 10 Tradycyjnie zaczynamy od prostej zagadki - czyj to ślub w kościele w Lipnicy? Marcina Chodakowskiego i Izy Lewińskiej Marcna Chodakowskiej i Kasi Mulaczyk Marcina Chodakowskiego i Ani Żakowskiej Następne pytanie