Iga Świątek tuż po meczu dowiedziała się o zaręczynach! Jest zachwycona!

Michał Chojecki
2025-08-26 22:54

Iga Świątek po zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Emilianą Arango w 1. rundzie US Open dowiedziała się o zaręczynach Taylor Swift. Amerykańska piosenkarka to wielka idolka polskiej tenisistki. Dlatego nasza mistrzyni była podekscytowana, dzieląc się z dziennikarzami emocjami. Pierwszą część konferencji prasowej praktycznie zdominował temat zaręczyn gwiazdy estrady.

Zaręczyny Taylor Swift i Travisa Kelce to gorący news, którym ekscytuje się cały świat. Amerykańska piosenkarka niedawno ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej nowy album, a teraz przekazała kolejną wspaniałą wiadomość. Zakochana Taylor Swift oczywiście powiedziała "TAK", po czym podzieliła się z fanami zdjęciami z romantycznych zaręczyn. Travis Kelce to jedna z największych gwiazd futbolu amerykańskiego. Potężny zawodnik Kansas City Chiefs odnosił ze swoją drużyną wielkie sukcesy, jak trzy triumfy w Super Bowl (finały rozgrywek NFL).

Iga Świątek w euforii po wiadomości od Taylor Swift: "Jestem bardzo podekscytowana"

Iga Świątek jest wielką fanką Taylor Swift. Kiedy piosenkarka w trakcie turnieju WTA w Cincinnati ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej nowy album, polska tenisistka długo rozprawiała z amerykańskimi dziennikarzami o tej wiadomości w czasie pomeczowej konferencji prasowej.

Zapłakana Iga Świątek na koncercie Taylor Swift! Poruszające zdjęcie, wielkie przeżycie

Iga Świątek była nawet na koncercie Taylor Swift, na którym dostała od swojej idolki autograf z dedykacją. Teraz mistrzyni Wimbledonu nie kryje ogromnych emocji po wiadomości, że jej idolka zaręczyła się z Travisem Kelce.

Iga Świątek na koncercie Duy Lipy! Poruszająca relacja, przywołała wspomnienia

- Mój zespół pokazał mi to na Instagramie. Cieszę się z jej powodu, bo ona zasługuje na najlepsze. Oczywiście, miała wielu chłopaków, wszyscy o tym wiemy, więc mam nadzieję, że ten związek będzie trwały. Travis wydaje się świetnym facetem, a ona wygląda na bardzo szczęśliwą, więc cieszę się z jej szczęścia i życzę im wszystkiego najlepszego - powiedziała wyraźnie podekscytowana Iga Świątek.

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open
