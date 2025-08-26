Iga Świątek tuż po meczu dowiedziała się o zaręczynach! Jest zachwycona!

Zaręczyny Taylor Swift i Travisa Kelce to gorący news, którym ekscytuje się cały świat. Amerykańska piosenkarka niedawno ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej nowy album, a teraz przekazała kolejną wspaniałą wiadomość. Zakochana Taylor Swift oczywiście powiedziała "TAK", po czym podzieliła się z fanami zdjęciami z romantycznych zaręczyn. Travis Kelce to jedna z największych gwiazd futbolu amerykańskiego. Potężny zawodnik Kansas City Chiefs odnosił ze swoją drużyną wielkie sukcesy, jak trzy triumfy w Super Bowl (finały rozgrywek NFL).

Iga Świątek jest wielką fanką Taylor Swift. Kiedy piosenkarka w trakcie turnieju WTA w Cincinnati ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej nowy album, polska tenisistka długo rozprawiała z amerykańskimi dziennikarzami o tej wiadomości w czasie pomeczowej konferencji prasowej.

Iga Świątek była nawet na koncercie Taylor Swift, na którym dostała od swojej idolki autograf z dedykacją. Teraz mistrzyni Wimbledonu nie kryje ogromnych emocji po wiadomości, że jej idolka zaręczyła się z Travisem Kelce.

- Mój zespół pokazał mi to na Instagramie. Cieszę się z jej powodu, bo ona zasługuje na najlepsze. Oczywiście, miała wielu chłopaków, wszyscy o tym wiemy, więc mam nadzieję, że ten związek będzie trwały. Travis wydaje się świetnym facetem, a ona wygląda na bardzo szczęśliwą, więc cieszę się z jej szczęścia i życzę im wszystkiego najlepszego - powiedziała wyraźnie podekscytowana Iga Świątek.

