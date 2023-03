Bandyci czy terroryści? Koszmar w aptece w centrum Karlsruhe

To dobrze?

Na miejscu skoncentrowano siły policyjne, oddziały antyterrorystyczne oraz służby ratownictwa medycznego. „W tej chwili nie ma zagrożenia dla ludności” - cytują niemieckie media rzecznika policji w Karlsruhe, Dennisa Krulla. Zajęta apteka znajduje się w okolicy centrum targowego. Cały ten obszar został odizolowany. Na terenie targów miał odbyć się koncert. Wykupiono nań tysiąc biletów. Koncertu nie będzie. Policja zablokowała dostęp do hali koncertowej. Do zajęcia apteki oraz wzięcia zakładników (jednego lub więcej – podają niemieckie media) doszło ok. 16:30. „Berliner Zeitung” informuje, że „policja w Karlsruhe jest w kontakcie z domniemanym porywaczem lub porywaczami”. Informacje, zgodnie z procedurami antyterrorystyczni, udzielane przez służby są szczątkowe. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” podał, że „na miejscu pracuje 15 karetek pogotowia i samochody ratownicze straży pożarnej. Na miejscu są też siły specjalne”. Policja nie potwierdza, ale i nie zaprzecza, domniemaniom, że bandyci zażądali okupu za uwolnienie zakładników.

Aufgrund einer mutmaßlichen Geisellage in einer Apotheke in der Ettlinger Str. sind aktuell verstärkt Einsatzkräfte im #Einsatz. Aufgrund der derzeit unklaren Gefährdungslage ist der Bereich aktuell weiträumig abgesperrt. Weitere Infos folgen.Eure #Polizei #Karlsruhe#KA1003 pic.twitter.com/gwLVU0OWIU— Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023