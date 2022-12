Barbara Walters nie żyje. Legenda dziennikarstwa miała 93 lata

Barbara Walters żyła 93 lata

Barbara Walters nie żyje. Ikona dziennikarstwa zmarła w wieku 93 lat w Nowym Jorku. Barbara Walters urodziła się w żydowskiej rodzinie, która pochodziła ze wschodniej Europy (jej dziadek, Isaac Abrahams, urodził się w Łodzi). W USA jej ojciec był właścicielem sieci nocnych klubów, a także prowadził impresariat teatralny. Barbara Walters po ukończeniu college'u w 1953 trafiła do CBS News, potem do NBC. Prowadziła, zwykle wspólnie z mężczyznami, programy Today (NBC, 1962−76), Evening News (ABC, 1976−78), 20/20 (ABC, 1984−2004). Od 1997 prowadziła w ABC program The View, gdzie często dochodziło do gorących debat politycznych i obyczajowych. Barbara Walters przeprowadziła wywiady z wieloma światowymi przywódcami i gwiazdami show biznesu. W marcu 1999 przeprowadziła dla ABC wywiad z Moniką Lewinsky, który obejrzały 48,5 mln widzów. Zajmowała się też inauguracjami prezydentów i zamachami z 11 września 2001. W 2014 przeszła na emeryturę. Znana dziennikarka miała trzech mężów i jedną adoptowaną córkę.

