i Autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Deputowani bezlitośni dla Scholza

Kanclerz Olaf Scholz bez wotum zaufania. Będą przedterminowe wybory w Niemczech? Padła data

Czy w Niemczech dojdzie do przedterminowych wyborów parlamentarnych? Wiele na to wskazuje po tym, jak w poniedziałek (16 grudnia) Bundestag odmówił udzielenia wotum zaufania kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi. Decyzja ta otwiera, zgodnie z intencją szefa rządu, drogę do przedterminowych wyborów w lutym 2025 roku.