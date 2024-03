Będą rozmowy pokojowe? Tajne negocjacje z Francuzami, Chiny stawiają żądania

Politico, Reuters: W maju rozmowy pokojowe światowych liderów w sprawie Ukrainy? Chiny stawiają żądania Francji. Chodzi o Rosję

Rozmowy pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie były prowadzone na początku rosyjskiej agresji, ale bez powodzenia. Rosja nie chciała wycofać wojsk i ustąpić mimo porażek na froncie, Ukraina deklarowała i deklaruje do dziś walkę do samego końca i niezłomną postawę wobec okupanta. Od dawna, przynajmniej oficjalnie, nic nie słyszeliśmy o tym, by światowi przywódcy usiedli do jakiegoś stołu negocjacyjnego. Czy teraz to się zmieni? Jak ustaliły Agencja Reutera i Politico, niebawem mogą odbyć się przełomowe rozmowy. Wszystko zacznie się jeszcze w maju. Jak ustalił Reuters powołując się aż na pięć anonimowych źródeł, Władimir Putin uda się w drugiej połowie tego miesiąca do Chin na rozmowy z Xi Jinpingiem. Tymczasem rozważają wzięcie udziału w konferencji pokojowej, która ma odbyć się w najbliższych miesiącach w Szwajcarii.

"Chiny próbują przekonać Europę, aby pozwoliła Rosji zasiąść przy stole podczas przyszłych rozmów pokojowych"

Do tego wszystkiego swoje informacje dokłada portal Politico. Według tych doniesień Chiny stawiają pewne żądania odnośnie rozmów pokojowych, a adresatem tych żądań ma być Francja. Według tego źródła Xi Jinping chce spotkać się z Emmanuelem Macronem w Paryżu jeszcze przed wizytą Putina. "Urzędnicy powiedzieli niedawno POLITICO, że Chiny próbują przekonać Europę, aby pozwoliła Rosji zasiąść przy stole podczas przyszłych rozmów pokojowych, potencjalnie w Szwajcarii – w przeciwnym razie Pekin zbojkotuje takie spotkania" - piszą dziennikarze.

Chinese President Xi Jinping is set to meet his French counterpart Emmanuel Macron in Paris in early May.https://t.co/4TXvOkZB0z— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 18, 2024

BREAKING: Putin to visit China in May - Reuters pic.twitter.com/YDL0f7jgaN— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 19, 2024

