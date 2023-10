Będzie wybuch blisko polskiej granicy? Nowe informacje wywiadu

Rosjanie planują prowokację na Białorusi blisko Terespola? Ma nastąpić wielki wybuch zbiorników

Niepokojące informacje KyivPost. Ten ukraiński portal opublikował doniesienia na temat prowokacji, jaką podobno mają przygotowywać wspólnie Rosja i Białoruś na terytorium białoruskim, tuż przy polskiej granicy. Powołując się na ukraiński wywiad oraz Centrum Narodowego Oporu (CNR) portal pisze, że służby specjalne Rosji i Białorusi planują atak pod fałszywą flagą na obiekty naftowe na Białorusi i zamierzają zrzucić winę za te wydarzenia na Ukrainę. Celem ma być wciągnięcie Białorusi do wojny na Ukrainie. Atak "pod fałszywą flagą" miałby być wymierzony w skład ropy naftowej Neftebaza Brestoblnefteprodukt w pobliżu wsi Przyłuki w obwodzie brzeskim, zaledwie dwa kilometry od granicy białorusko-polskiej.

„Dyktatura Putina nie rezygnuje z prób wciągnięcia armii Republiki Białorusi do wojny

Na zbiorniki z ropą zostałyby zrzucone przy pomocy drona materiały wybuchowe. Potem strona białoruska miałaby ogłosić, że był to atak Ukraińców, prawdopodobnie przeprowadzony z terytorium Polski. Według CNR wagnerowcy jeszcze w sierpniu prowadzili rozpoznanie dotyczące możliwości urządzenia takiej prowokacji. Co ciekawe, właśnie w sierpniu pojawiły się doniesienia o białoruskim helikopterach, które wleciały w polską strefę powietrzną, jednak nie w rejonie Terespola, gdzie znajdują się Przyłuki po stronie białoruskiej, a w Białowieży. „Dyktatura Putina nie rezygnuje z prób wciągnięcia armii Republiki Białorusi do wojny i operacji lądowej na pełną skalę przeciwko Ukrainie po stronie rosyjskich najeźdźców” - powiedział KyivPost przedstawiciel wojskowej Głównej Dyrekcji Wywiadu (HUR) Andrij Jusow. - „Oczywiście Ukraina nie planuje tego i nie będzie w to zaangażowana” - dodał.

