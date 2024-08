i Autor: AP PHOTO/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Wagnerowcy chcą iść na zachód. Łukaszenka wymienia Warszawę i Rzeszów

Wojna na Ukrainie

Białoruś gromadzi wojska na granicy? "Chce tylko zadowolić Putina"

Alaksandr Łukaszenka zaczyna bać się ukraińskiej operacji na zachodzie Rosji? Wojska posuwają się naprzód, a Władimir Putin jakoś nie potrafi ich pokonać i wygonić z kraju już od 6 sierpnia. Jak podaje agencja Reutera, Łukaszenka wysyła na granicę aż jedną trzecią wszystkich swoich wojsk. Ukraina naprawdę może uderzyć na Białoruś, czy to Białoruś chce pomóc Putinowi? Tymczasem według strony ukraińskiej Łukaszenka kłamie, by zadowolić Putina i zwiększanie liczby wojsk to fikcja.