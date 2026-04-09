Białoruskie manewry blisko granicy z Polską. "Przywracanie sprawności"

Białoruś sprawdza stary sprzęt z czasów ZSRR. Manewry blisko polskiej granicy

Białoruś prowadzi kolejne ćwiczenia wojskowe między innymi w pobliżu polskiej granicy, w rejonie Brześcia - podało w mediach społecznościowych Centrum Europy, czyli dawny Biełsat. Tym razem żołnierze trenują przywracanie do działania sprzętu z czasów ZSRR. Chodzi o pojazdy i uzbrojenie, które przez lata były przechowywane w magazynach na wypadek wojny. Informacje o ćwiczeniach pojawiły się w mediach społecznościowych. Opublikowano też zdjęcia udostępnione przez białoruskie ministerstwo obrony. Widać na nich żołnierzy korzystających ze starego, nieunowocześnionego sprzętu. Mimo wieku pojazdy są sprawne i używane podczas manewrów. Na fotografiach widać między innymi transportery opancerzone oraz lekkie czołgi, które pokonują przeszkody wodne. Ćwiczenia mają pokazać, że sprzęt przechowywany w rezerwie może zostać szybko przywrócony do użycia.

Manewry nadzoruje wysoki rangą dowódca białoruskiej armii. Biorą w nich udział jednostki z Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Nie podano dokładnej lokalizacji wszystkich ćwiczeń, ale wiadomo, że część z nich ma odbywać się w rejonie Brześcia, blisko granicy z Polską. Równolegle prowadzone są inne działania wojskowe, w tym ćwiczenia z udziałem jednostek desantowych. Pod koniec marca białoruska armia zakończyła duży sprawdzian gotowości, który trwał prawie dwa miesiące. Były to jedne z największych ćwiczeń w ostatnich latach. W ich trakcie żołnierze trenowali między innymi reakcję na zagrożenia chemiczne, biologiczne i nuklearne. Sprawdzano też działanie obrony powietrznej oraz współpracę różnych jednostek. Ćwiczenia mogą być odpowiedzią na sytuację w regionie, w tym wojnę w Ukrainie.

🚨 Belarus runs nationwide drills incl. Minsk + all 6 regions, simulating a “complex situation” amid growing NATO presence near its borders. Live fire, missile + air defence ops, FPV drones & EW. 🛰️⚔️ Read more#OSINT #Geopolitics #MilitaryNews pic.twitter.com/6NKXjEfEwE— War Intel Network (@WarIntelNetwork) March 25, 2026