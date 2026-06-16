PILNE! Biały Dom miał zostać ostrzelany w urodziny Trumpa! Był tam Karol Nawrocki

FBI udaremniło poważny zamach terrorystyczny na galę UFC, która odbyła się w Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa.

Aresztowano pięć osób podejrzanych o planowanie ataku dronami z ładunkami wybuchowymi oraz snajperami na tysiące zgromadzonych gości.

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Planowali potężny atak w urodziny Trumpa. Na miejscu był Nawrocki

Co za informacje! Jak we wtorek, 16 czerwca, podała stacja Fox News, pięć osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu zostało aresztowanych. Chodzi o galę UFC, jaka odbywała się w specjalnie zaaranżowanym do tego celu miejscu na trawniku Białego Domu. Gala uświetniła obchody 80. urodzin Donalda Trumpa. Wydarzenie odbyło się 14 czerwca i przyciągnęło ok. 4 tys. widzów. Wśród gości Trumpa znalazł się na miejscu między innymi prezydent Polski, Karol Nawrocki.

Służby ujawniają, jak miał przebiegać atak. "10 czerwca FBI i nasi partnerzy w organach ścigania dowiedzieli się o potencjalnym zagrożeniu dla wydarzenia UFC America 250 w Waszyngtonie (...) Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione" - przekazał za pośrednictwem platformy X - napisał szef FBI Kash Patel.

Atak dronami, potem snajperzy

Media opisują, że plan zakładał atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku zespołu snajperów. Kolejna fala ataku miała polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. "Jeden z aresztowanych miał powiedzieć śledczym, że celem zamachu miały być „kapitalistyczne elity”, miliarderzy lub politycy otrzymujący pieniądze od izraelskiego lobby AIPAC" - czytamy.

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