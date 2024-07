i Autor: PAP/EPA

Kampania wyborcza w USA

Biden się nie poddaje. Chce kandydować i krytykuje Trumpa

Kilkunastu Demokratów z Kongresu USA dołączyło do grona kongresmenów tej partii, wzywających prezydenta Joe Bidena do rezygnacji z kandydatury do Białego Domu. Biden jednak zapowiada, że wciąż będzie rywalizował z Donaldem Trumpem. Odniósł się również do piątkowego (19.07) wystąpienia Trumpa w Milwaukee.