Bijatyka matek i ojców w katolickiej szkole! Ich dzieci patrzyły

Bijatyka rodziców uczniów w szkole katolickiej hitem sieci. Dyrekcja chce ukarać ich szlabanem na mecze

Miał to być zwykły mecz koszykówki szóstoklasistów rozgrywany pod auspicjami Katolickiej Organizacji Młodzieżowej (CYO). Ale na trybunach i na boisku doszło do dantejskich scen! A wszystko nie przez dzieci, a przez rozemocjonowanych dorosłych. Wszystko rozegrało się jeszcze 20 grudnia na terenie szkoły, a zarazem parafii św. Teresy w Castleton Corners na nowojorskim Staten Island. Teraz nagranie z całego zajścia trafiło do mediów społecznościowych i przyniosło szkole wątpliwą sławę. Na filmie początkowo widać moment, w którym dwie matki wdają się w coraz ostrzejszą kłótnię. Wystarczyła chwila, by emocje wymknęły się spod kontroli. Jedna z kobiet popchnęła drugą, co natychmiast przerodziło się w bijatykę! Szarpanie za włosy, ciosy w głowę, krzyki. Zamiast rozdzielić krewkie mamuśki, część dorosłych... dołączyła do bijatyki.

Dyrektor Katolickiej Organizacji Młodzieżowej ukarał krewkich rodziców szlabanem na mecze

Na parkiet ruszyli inni rodzice i pracownicy szkoły, próbując rozdzielić walczące kobiety. Jedni się bili, inni protestowali. Panował kompletny chaos! Gdy w końcu kilku mężczyznom udało się przerwać bitwę mam, sytuacja wcale się nie uspokoiła. W tle wybuchła kolejna bójka, a po chwili te same kobiety znów rzuciły się na siebie. Chaos trwał, a dzieci pozostawały świadkami kompromitującego występu dorosłych. Teraz zostaną wyciągnięte konsekwencje. Jak poinformował cytowany m.in. przez Fox News dyrektor Michael Neely, w bójce brały udział dwie rodziny, a część uczestników zamieszania stanowili krewni skłóconych matek i wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w zajście zostały zawieszone bezterminowo w prawie wstępu na mecze organizacji.

NEW: Parents banned from youth basketball after fight breaks out between moms at NYC elementary school gameThe video shows two mothers going head-to-head in a fist fightOther spectators jump in, with some escalating the brawl while others try to break it upBorough President… pic.twitter.com/Kux2XAJbXP— Unlimited L's (@unlimited_ls) January 14, 2026

