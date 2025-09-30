Bijatyka w samolocie! Wieczór kawalerski doprowadził do katastrofy

Awantura w samolocie przez wieczór kawalerski. Bijatyka i próba otworzenia drzwi podczas lotu!

Pasażerowie samolotu Ryanair lecącego z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii przeżyli koszmar przez grupę pijanych Brytyjczyków. Mężczyźni wracali z wieczoru kawalerskiego i jeszcze na lotnisku sprawiali kłopoty. „Nie powinni w ogóle wchodzić na pokład – pili alkohol w strefie odlotów i ledwo mogli utrzymać się na nogach” – relacjonowała "Daily Mail" pasażerka Tania Nichols, której nagrania pokazujące awanturę w samolocie trafiły na TikToka. Grupa weszła jednak do samolotu i zaczęła od razu sprawiać kłopoty. Panowie byli głośni, pijani, chodzi po maszynie i ignorowali polecenie obsługi. „W pewnym momencie dwóch członków grupy wdało się w ostrą sprzeczkę. Wyraźnie się przepychali, napierali na siebie głowami, a koszula jednego z mężczyzn została rozdarta, gdy inni próbowali ich rozdzielić” – powiedziała Nichols.

ZOBACZ TEŻ: Pasażer otworzył wyjście awaryjne w samolocie i wyskoczył! Zdjęcia trafiły do sieci

"Dwóch hałaśliwych uczestników wieczoru kawalerskiego wszczynało awantury, ignorowało obsługę i odmawiało zajęcia miejsc"

„Krótko mówiąc, dwóch hałaśliwych uczestników wieczoru kawalerskiego wszczynało awantury, ignorowało obsługę i odmawiało zajęcia miejsc” – powiedział jeden z pasażerów. W końcu jeden z członków grupy próbował otworzyć w powietrzu drzwi samolotu i wtedy miarka się przebrała. Pilot zdecydował o lądowaniu awaryjnym we Francji, na lotnisku w Tuluzie. Tam wezwano policję. Jak się jednak okazało, widok funkcjonariuszy nie zbił z tropu awanturników. Jak widzimy na filmie, który trafił na TikToka, podczas zatrzymania jeden z Brytyjczyków zaczął się szarpać z policją, został obezwładniony i skuty. "To mój tata, to nie on zaczął!" - wołał z kolei chłopiec siedzący obok. Teraz mężczyźnie, który próbował otworzyć drzwi, grożą poważne konsekwencje finansowe i nawet pięć lat więzienia.

Sonda Czy na pokładach samolotów powinno się sprzedawać podróżnym alkohol? TAK NIE NIE WIEM

Ryanair flight takes emergency landing in Toulouse after stag do start fighting on plane 🤦‍♂️ pic.twitter.com/P0CwJlmbUm— UK Fights 🇬🇧 (@krazyukfights) September 28, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już po czwartym pytaniu stracisz pewnie szansę na komplet Pytanie 1 z 10 W którym państwie powstał oberek? W Polsce W Czechach Na Słowacji Następne pytanie