Biskup zrzucił sutannę i ożenił się z autorką erotyków! Wszystko "dzięki miłosierdziu papieża"

Biskup stracił głowę dla pisarki. Jej erotyki to hity

W 2021 roku wywołali skandal godny tych, które wybuchają za każdym razem, gdy Silvia Caballol wydaje nową książkę. Rzeczona Caballol (ma teraz 41 lat), psycholożka i autorka powieści erotycznych z wątkami satanistycznymi - między innymi głośnego "Piekła pożądania Gabriela" - obwieściła wówczas światu, że jest szaleńczo zakochana w biskupie Solsony, Xavierze Novellu (w tej chwili 55-letnim). Matka dwojga dzieci i rozwódka oraz jej ukochany nie poprzestali na tym, by przekazać radosne wieści o łączącym ich uczuciu. Od razu poszli o krok dalej i wzięli ślub cywilny. Co więcej, podczas ceremonii panna młoda była już w zaawansowanej ciąży! Gazety w całej Hiszpanii rozpisywały się wtedy na temat tego skandalu, a para zapowiedziała, że będzie chciała interweniować w Watykanie, by móc wziąć także ślub kościelny.

Biskup i pisarka powiedzieli "tak" przed Bogiem

I to właśnie się udało! Zakochani, którzy doczekali się wspólnie bliźniąt, właśnie ogłosili, że powiedzieli sobie "tak" również przed ołtarzem. Wszystko dzięki "miłosierdziu Ojca Świętego". "W końcu udało nam się zawrzeć związek małżeński w Kościele, dzięki miłosierdziu Ojca Świętego, który udzielił mu [Xavierowi - przyp. red.] sekularyzacji. Byłam pod wielkim wrażeniem wielkiej ludzkiej i duchowej otwartości papieża Franciszka. To była długa droga, ale udało nam się uregulować naszą sytuację kanoniczną: wziąć ślub tak, jak chcieliśmy i móc ponownie przystąpić do komunii" - napisała Caballol na Instagramie i dodała, że jej mąż "nadal jest biskupem, ale nie może sprawować posługi".

