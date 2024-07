Bratu Bidena wymsknęło się coś, co miało być sekretem?! "Rodzina jest wściekła"

Młodszy brat Joego Bidena powiedział za dużo w wywiadzie?! Frank Biden mówił o stanie zdrowia prezydenta i jego rezygnacji z udziału w wyborach

Joe Biden zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich w USA. Swoją decyzję niespodziewanie ogłosił w niedzielny wieczór, 21 lipca czasu polskiego. Biden na swoją następczynię namaścił oficjalnie Kamalę Harris, obecną wiceprezydent. Jej nominacja nie jest jeszcze pewna, wszystko zależy od głosowania delegatów Partii Demokratycznej, ale wszystko wskazuje na to, że ją zdobędzie. Tymczasem zrobiło się głośno wokół wywiadu, którego niespodziewanie udzielił mediom młodszy brat Joego Bidena. Frank Biden (81 l.) wypalił w rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami z CBS i ABC News, że prawdziwy powód rezygnacji Joego Bidena z kandydowania na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest mu dobrze znany.

„Samolubnie, będę go miał z powrotem, aby cieszyć się czasem, który nam pozostał”

Jak stwierdził 81-latek, "jego skromnym zdaniem, absolutnie" decyzja prezydenta „zależała od jego ogólnego zdrowia i witalności”, choć chodziło także o „pokonanie prawdziwego zagrożenia dla naszego narodu w postaci Donalda Trumpa”. „Samolubnie, będę go miał z powrotem, aby cieszyć się czasem, który nam pozostał” – powiedział CBS Frank Biden. Osoba z rodziny ostro wszystko zdementowała! Według Daily Mail krewni prezydenta są wściekli na 81-latka, który ich zdaniem ma za długi język. „Frank Biden cierpi na alkoholizm i od tygodni nie rozmawiał ze swoim bratem” – podało źródło CBS. „To, co powiedział... jest całkowitą nieprawdą”.

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich w USA. Jak uzasadnił swoją decyzję?

Joe Biden był wzywany do rezygnacji z kandydowania na prezydenta USA od miesięcy, ale wezwania te zdecydowanie przybrały na sile po jego katastrofalnym występie podczas debaty przedwyborczej z Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent zacinał się, mówił mało i wolno. Popełniał też coraz więcej gaf, sprawiając wrażenie półprzytomnego, m.in. publicznie przedstawił Wołodymyra Zełenskiego jako Władimira Putina. Odmawiał rezygnacji z udziału w wyborach, tłumacząc się zmęczeniem, ale w końcu w niedzielę po południu wezwał do siebie pracowników i zadeklarował cofnięcie kandydatury, wskazując wiceprezydent Kamalę Harris jako popieraną przez siebie osobę mającą go zastąpić. W mediach społecznościowych Joe Biden napisał: "Drodzy Demokraci, zdecydowałem się nie przyjąć tej nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach Prezydenta. Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. był wybór Kamali Harris na wiceprezydenta. I to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci – czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to".

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

Frank Biden makes shocking statement about his brother's decision to drop out of the race that sparks fury from Joe's family https://t.co/MjwjF1KmpM pic.twitter.com/xH7ydyDhzJ— Daily Mail Online (@MailOnline) July 22, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz owacji na stojąco? Zdobądź 8/10 Pytanie 1 z 10 J. K. Rowling wydaje również książki jako: Robert Galbraith James Spencer Tom England Dalej