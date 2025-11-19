Brutalny atak Rosji nocą! Dziewięć osób nie żyje, dziesiątki rannych, wśród nich dzieci

W środę rano Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i dronami, uderzając w Tarnopol i rejon Iwano-Frankiwska.

W Tarnopolu zginęły co najmniej dwie osoby po uderzeniu rakiety w blok mieszkalny, a w rejonie Iwano-Frankiwska ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci.

W odpowiedzi na ataki, polskie i sojusznicze lotnictwo wojskowe operowało w polskiej przestrzeni powietrznej.

Jakie są dalsze konsekwencje tych ataków dla Ukrainy i regionu?

W środę (19 listopada) rano ukraińskie media przekazały informacje o uderzeniu rosyjskiej rakiety w blok mieszkalny w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy oraz o atakach Rosjan w rejonie Iwano-Frankiwska. W Tarnopolu zginęły co najmniej dwie osoby, ludzie są jeszcze wydobywani spod gruzów. W okolicy Iwano-Frankiwska, gdzie celem były obiekty energetyczne, ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. "W miejscu trafienia w Tarnopolu pracują ratownicy" – przekazał serwis Suspilne.

Brutalny atak Rosji na Ukrainę

Mer Tarnopola Serhij Nadał poinformował, że jego miasto zostało zaatakowane nad ranem. "Zabójcy uderzyli w nasze miasto rakietami i Shahedami. Uszkodzono budynki i domy mieszkalne. Są poszkodowani" – napisał na Facebooku.

AKTUALIZACJA

"W sumie dziewięć osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę, przeprowadzonych w nocy i w godzinach porannych, i wymierzonych głównie w zachodnią część kraju" - powiadomił około godz. 9 polskiego czasu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "W wielu naszych regionach trwa teraz usuwanie skutków rosyjskiego ataku. Wiadomo o ponad 470 dronach uderzeniowych i 48 rakietach różnego typu – balistycznych i manewrujących – które tej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy".

Atak Rosji. Polska poderwała myśliwce

Zaatakowano także w obwodzie lwowskim, gdzie uszkodzony został m.in. obiekt energetyczny. Ministerstwo energetyki w Kijowie podało, że w związku z atakami na obiekty energetyczne w wielu obwodach ukraińskich wprowadzono grafiki odłączeń dostaw prądu. Zapewniono jednocześnie, że trwają działania na rzecz ustabilizowania systemu. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że z powodu ataków Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w przestrzeni powietrznej Polski operowało polskie i sojusznicze lotnictwo. W celu zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego tymczasowo zamknięto lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Po zakończeniu operacji porty lotnicze zostały ponownie otwarte dla ruchu pasażerskiego.