Brytyjski gwiazdor zachwycony polskim kabaretem! Ale zrobił jeden błąd

John Cleese zachwyca się Grupą MoCarta! Polacy wykonali w pomysłowy sposób piosenkę "Always look on the bright side of life" z "Żywotu Briana"

Któż nie pamięta "Żywotu Briana"? Film twórców "Latającego cyrku Monty Pythona" w żartobliwy sposób opowiada historię życia niejakiego Briana, który urodził się jednocześnie z Jezusem. W jednej z kultowych scen widzimy pokazane z przymrużeniem oka... ukrzyżowanie. Wiszący na krzyżu skazańcy śpiewają piosenkę "Always look on the bright side of life", czyli "Zawsze patrz na jasną stronę życia", w której zachęcają do pozytywnego podejścia do życiowych trosk, najwyraźniej z wiszeniem na krzyżu włącznie. Ta słynna piosenka została wzięta na warsztat przez polski zespół kabaretowy Grupa MoCarta.

John Cleese pochwalił Polaków, ale zrobił błąd pisząc nazwę ich zespołu kabaretowego

Skrzypkowie Filip Jaślar i Michał Sikorski, altowiolista Paweł Kowaluk i wiolonczelista Bolesław Błaszczyk wykonali na scenie "Always look on the bright side of life" z rękami w gipsach i na temblakach. Pomysłowe sposoby na granie mimo tych utrudnień oczywiście nawiązują do przesłania utworu. Nagranie wykonania trafiło na Twittera i usłyszał je sam John Cleese! "Dziękuję wszystkim, którzy przesłali mi to cudowne wykonanie Grupy MozArta" - napisał brytyjski gwiazdor. Jak widać, zrobił literówkę w nazwie polskiego kabaretu, ale na pewno jego członkowie i tak pękają ze słusznej dumy!

Always look on the bright side of life.Thank you to everyone who sent me this lovely performance by the MozArt Group. #MontyPython pic.twitter.com/XsLQR94KaJ— John Cleese (@JohnCleese) March 23, 2023

