Burza po wpisie gwiazdy na temat wojny w Izraelu! Usunęła wpis, ale w sieci nic nie ginie

Jamie Lee Curtis w ogniu krytyki. Pokazała zdjęcie dzieci cierpiących podczas wojny Izraela z Hamasem, potem je skasowała

"Terror z nieba" - tak Jamie Lee Curtis podpisała zdjęcie, które udostępniła na swoim koncie na Instagramie, dodając ikonkę przedstawiającą flagę Izraela. Zdjęcia przedstawia grupkę dzieci, które biegają po ulicy i patrzą ze strachem w niebo, z którego właśnie nadlatują śmiercionośne rakiety. Laureatka Oscara, która sama ma żydowskie korzenie, chciała w ten sposób wyrazić swoje wsparcie dla Izraela po atakach Hamasu. Jednak szybko okazało się, że gwiazda "Rybki zwanej Wandą" wybrała niewłaściwe zdjęcie. „Żeby było jasne, to zdjęcie pochodzi z Gazy, a dzieci patrzące na rakiety są Palestyńczykami” - napisał ktoś w komentarzach. „Tam z tyłu jest język arabski, spójrz na szyldy sklepów. Gdyby to było w Izraelu, byłoby to po hebrajsku" - pisali komentujący. Rzeczywiście. Zdjęcie wykonał mieszkający w Gazie fotoreporter Samar Abu Elouf, który udostępnił je w mediach społecznościowych wraz z opisem: „Rodziny palestyńskie szukają schronienia wraz ze swoimi dziećmi z północnej Strefy Gazy [...], dzieci boją się dźwięku bombardowań”.

Lawina krytyki spadła na hollywoodzką gwiazdę. "Jamie Lee Curtis była głęboko poruszona tym zdjęciem TYLKO wtedy, gdy myślała, że to Izraelczycy"

Kiedy Jamie Lee Curtis przeczytała sprostowania dotyczące zdjęcia dzieci, usunęła cały wpis. I spotkała ją za to lawina krytyki. Część komentujących pisze, że to oburzające, iż aktorka współczuje tylko dzieciom z Izraela, a nie z Gazy. „Dysonans poznawczy: Jamie Lee Curtis była głęboko poruszona tym zdjęciem TYLKO wtedy, gdy myślała, że to Izraelczycy. Gdy tylko dowiedziała się, że są Gazańczykami, straciła do nich wszelkie uczucia i usunęła zdjęcie. Nagle „terror z nieba” stał się akceptowalny dla niej i jej podobnych!” - pisze na Twitterze dziennikarz Muhammad Shehada. Do rozmowy włączył się gitarzysta Rage Against the Machine, Tom Morello. "Krzywdzenie dzieci, bez względu na to, kim są i kto to robi, jest zawsze złe i powinno być potępiane” - napisał. "Zbrodnie Wojenne popełnione przez jakąkolwiek osobę, jakąkolwiek organizację lub jakikolwiek rząd (twój, mój, przyjaciela lub wroga) muszą zostać potępione, a odpowiedzialne strony pociągnięte do odpowiedzialności” - dodał muzyk.

Jamie Lee Curtis makes post in support of Israel with photo of Palestinian children, as specified by the photographer herself. pic.twitter.com/6goUu2DCZ7— Pop Base (@PopBase) October 8, 2023

American actress and producer Jamie Lee Curtis, who for years claimed to only advocate for children's rights, posted this photo in support of Israel.As soon as she realised the picture was Palestinian children, she immediately removed the post from her Instagram account. #Gaza pic.twitter.com/xqyUwf5iwC— United News (@unitednews266) October 12, 2023

