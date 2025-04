Burza w Watykanie! Duchowni podzieleni po śmierci papieża

Kłótnia kardynałów po śmierci papieża Franciszka. "W jaki sposób staruszkowie z peryferii mają przybyć na czas?"

Zanim ciało papieża Franciszka zostało wyniesione z kaplicy w Domu Świętej Marty, rozgorzał spór między kardynałami! Jak się okazuje, wcale nie chodzi o następcę Ojca Świętego, a o coś całkiem innego. Niektórzy kardynałowie zaczynają mówić, że to, co wydarzyło się tuż po ogłoszeniu śmierci Ojca Świętego, było niewłaściwe. Kardynał Joseph Zen z Hongkongu napisał nawet w tej sprawie list otwarty, który zamieścił w mediach społecznościowych i rozesłał do dziennikarzy. Purpurat jest zdania, że zwołanie pierwszego spotkania Kongregacji Generalnych Kolegium Kardynałów zaledwie dobę po śmierci papieża nie dało szansy na przybycie duchownym z odległych krajów, co jest jego zdaniem niesprawiedliwe. W swoim oświadczeniu odniósł się do listu kardynała Giovanniego Battisty Re z 21 kwietnia, w którym wezwał on kardynałów do przybycia do Rzymu na kongregację zaplanowaną już na wtorek o godzinie 9."Kardynał Zen chciałby wiedzieć, dlaczego pierwsza sesja Kongregacji Generalnych musi rozpocząć się tak wcześnie. W jaki sposób staruszkowie z peryferii mają przybyć na czas? Jest tam miłe słowo [w liście] przypominające im, że nie mają obowiązku uczestniczyć, ale czy mają do tego prawo — tak czy nie?"

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat w Poniedziałek Wielkanocny, 21 kwietnia. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Wierni i kardynałowie tłumnie przybywają do Watykanu. Oficjalne już informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe odbędzie się między 5 a 10 maja. Udział w pogrzebie zapowiedziało 170 delegacji, przybędą m.in. prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent USA Donald Trump, prezydent Francji Emmanuel Macron.

EXCLUSIVE: Cardinal Joseph Zen of Hong Kong is challenging the decision—communicated to the Cardinals in a letter earlier today—to hold the first meeting of the General Congregations of the College of Cardinals tomorrow morning (Tuesday, April 22) at 9am at the Vatican. His… pic.twitter.com/8FTbp18VO7— Diane Montagna (@dianemontagna) April 21, 2025

