Była policjantka zgwałciła 15-letnią córkę koleżanki. Wzięła ją na obiad, wdarła się do toalety

W Niemczech rozpoczął się głośny proces byłej funkcjonariuszki policji antyterrorystycznej, oskarżonej o makabryczną zbrodnię.

Maja S., transseksualna kobieta, przyznała się do zgwałcenia 15-letniej córki koleżanki, a w jej posiadaniu znaleziono pornografię dziecięcą i broń.

Odkryj szokujące szczegóły tej sprawy, która wstrząsnęła opinią publiczną, i dowiedz się, jaka kara grozi oskarżonej.

Horror! W środę, 16 września, przed Sądem Okręgowym w Traunstein w Niemczech, rozpoczął się proces byłej funkcjonariuszki niemieckiej policji antyterrorystycznej, osoby transseksualnej, 55-letniej Mai S., która zgwałciła 15-letnią córkę swojej koleżanki. "Przyznała się do tego. Podczas trwającego procesu miała założone kajdanki i łańcuchy na nogach" - piszą niemieckie media. Sędzia Andreas Bartschmid mówił później, że S. najprawdopodobniej zostanie skazana na trzy i pół roku więzienia w zamian za zeznania.

Wstrząsająca zbrodnia w Niemczech

Jak przekazuje między innymi "Daily Mail", po aresztowaniu Maja S. początkowo była przetrzymywana w kobiecej części więzienia w Bambergu w Bawarii. "Jednakże od pięciu miesięcy przebywa w męskiej części więzienia Stadelheim". "BILD" powołuje się na akta sprawy i pisze, że do gwałtu doszło w sierpniu ubiegłego roku. Maja S. miała zaprosić na wycieczkę motocyklową 15-letnią córkę koleżanki. W trakcie wyprawy pojechały do restauracji McDonald's. W pewnym momencie poszły do toalety. "Tam oskarżona, która ma 184 cm wzrostu i jest znacznie silniejsza fizycznie, wykorzystała moment zaskoczenia, wdarła się do kabiny, do której weszła ofiara i zamknęła drzwi na klucz" - czytamy.

Pornografia i Kałasznikow

Jak przekazuje "Daily Mail", sprawa wyszła na jaw, gdy narzeczona Mai S., Stefanie Z., odkryła na telefonie oskarżonej wiadomość o charakterze seksualnym, wysłaną do 15-latki. Stało się to w październiku 2025 roku. "Byłam zrozpaczona i zszokowana, więc odezwałam się do dziewczynki i zapytałam ją, czy wszystko w porządku. O wszystkim mi opowiedziała. Poszłam na policję i złożyłam doniesienie w imieniu dziecka" - zeznawała w sądzie. Po zatrzymaniu S., w czasie przeszukania jej rzeczy, śledczy znaleźli około 2000 plików zawierających pornografię dziecięcą i zwierzęcą, a także karabin Kałasznikowa.

Eine 55 Jahre alte Polizistin soll die Tochter einer Freundin bei einem gemeinsamen Ausflug missbraucht haben. Ermittler fanden bei ihr außerdem Missbrauchsaufnahmen von Kindern. Nun beginnt der Gerichtsprozess. https://t.co/HIB6k5s8Su— DER SPIEGEL (@derspiegel) September 15, 2026