Były premier ujawnił tajemnicę Elżbiety II. Ukrywała tę chorobę przed światem!

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ujawnił w autobiografii, na co umarła królowa Elżbieta II. Według polityka przez rok zmagała się z "pewną formą raka kości"

Od śmierci królowej Elżbiety II minęły już ponad dwa lata. Dziś na brytyjskim tronie zasiada król Karol III, jej syn. Wielu brytyjskich poddanych do dziś tęskni za monarchinią, jej klasą i życiową mądrością. Długie życie Elżbiety II z pewnością jest jeszcze pełnie nieodkrytych tajemnic. Jedną z nich, jak się okazało, były ostatnie miesiące życia królowej. Choć w akcie zgonu pokazanym przez rodzinę królewską publicznie jako przyczynę śmierci Elżbiety II w dokumencie wpisano "podeszły wiek", to według byłego brytyjskiego premiera było całkiem inaczej. Zdaniem Borisa Johnsona monarchini nie umarła po prostu ze starości, ale przez ostatnie pół roku swojego długiego życia cierpiała na pewną poważną chorobę. Wszystko to Boris Johnson ujawnił w swojej autobiografii "Unleashed", która ma się niebawem ukazać. Do fragmentów tych dotarło "Politico". Na jaką chorobę cierpiała Elżbieta II

Wiedziała „przez całe lato, że odchodzi, ale była zdecydowana wytrwać i wypełnić swój ostatni obowiązek”

Jak pisze w swojej autobiografii Boris Johnson, królowa Elżbieta II przez pół roku chorowała na "pewną formę raka kości" i miała tego świadomość. Wiedziała „przez całe lato, że odchodzi, ale była zdecydowana wytrwać i wypełnić swój ostatni obowiązek”, a i premier Johnson wiedział "od roku lub dłużej" o tej chorobie. Tak polityk wspomina swoje ostatnie spotkanie z królową brytyjską: "Wydawała się blada i bardziej pochylona, ​​a na dłoniach i nadgarstkach miała ciemne siniaki, prawdopodobnie od kroplówek lub zastrzyków”. Jednak była w dobrym humorze, który był „całkowicie nienaruszony przez jej chorobę, a od czasu do czasu w naszej rozmowie nadal błyskała tym wielkim białym uśmiechem z jego nagłym, poprawiającym nastrój pięknem”.

Królowa Elżbieta II panowała przez 70 lat. Jakie rekordy pobiła? Kiedy została koronowana?

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III.

