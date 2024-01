Były prezydent na liście kontaktów pedofila. "Wymieniony 50 razy"

Sędzia ujawni listę 177 osób na różne sposoby powiązanych z pedofilem Jeffreyem Epsteinem. ABC podaje, że na liście jest jeden z byłych prezydentów USA

Skandal wokół Jeffreya Epsteina może dopiero się rozkręcać! Wszystko wskazuje na to, że już 2 stycznia poznamy pełną listę "kontaktów pedofila". Sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar, słynnej już Virginii Giuffre, przychyliła się do wniosku senatorów , którzy argumentowali, że ujawnienie listy 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem leży w ważnym interesie społecznym. Mamy zobaczyć listę zarówno bliskich przyjaciół i rekruterów Epsteina, jak i ofiar. Oczywiście to, że ktoś znalazł się na liście nie oznacza, że był pedofilem korzystającym z nieletnich "seksualnych niewolnic", jednak nietrudno się domyślić, że nikt nie chciałby być w żaden sposób łączony z taką sprawą. Tymczasem według doniesień ABC News na "liście kontaktów" pedofila Jeffreya Epsteina znajdują się naprawdę bardzo znani i wpływowi ludzie. Wśród nich ma być jeden z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych. O kogo chodzi? O Billa Clintona, którego nazwisko już od lat przewija się w doniesieniach na temat Epsteina i Giuffre. Choć kobieta nigdy nie oskarżyła dawnego prezydenta o wykorzystywanie seksualne, to zeznawała, że poznała go na słynnej "pedofilskiej wyspie", prywatnej posiadłości Epsteina na Karaibach, gdzie jego prywatnym odrzutowcem latali bogaci przyjaciele na imprezy - podobno kończone orgiami z udziałem dziewczynek, które był ofiarami handlu ludźmi.

Clinton był "Johnem Doe 36". Jeffrey Epstein powiesił się w areszcie, czekając na proces

Clinton zawsze zaprzeczał, by był na tej wyspie, jego przedstawiciele podkreślają, ze zerwał kontakty z Epsteinem jeszcze w 2005 roku. Eks prezydent ma być osobą dotychczas nazywaną w ujawnionych dokumentach sądowych jako "John Doe 36", jest wspomniany w ponad pięćdziesięciu zredagowanych pismach. Brak doniesień o tym, by w ujawnianych dokumentach miały być jakieś dowody winy Clintona. Pozostaje czekać na dalsze doniesienia w tej sprawie. Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell. Giuffre pozwała w sprawie cywilnej księcia Andrzeja, którego oskarżyła o to, że trzykrotnie zmusił ją do seksu, gdy była nieletnia. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu.

Bill Clinton to be unmasked as ‘Doe 36’ and identified more than 50 times in Jeffrey Epstein doc dump https://t.co/LNsx5rZDkk pic.twitter.com/wLyJf9IO2d— New York Post (@nypost) January 1, 2024

