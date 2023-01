Były rosyjski zawodnik MMA zamordowany poduszką w pociągu. Szukał swojej ciotki-wróżki

Putin zadowolony z wyników rosyjskiej armii w Ukrainie. Sprawdź, co powiedział prezydent Rosji

To niewiarygodna śmierć! Media donoszą o makabrycznym odkryciu w jednym z pociągów jadących z Władykaukazu do Moskwy. Jak podaje rosyjska agencja informacyjna TASS, na stacji w Rostowie nad Donem w jednym z przedziałów znaleziono zwłoki rosyjskiego, znanego zawodnika MMA, Gregorija Gaglojewa. Według serwisu Baza, Gaglojew został... brutalnie uduszony poduszką.

Kaukaz. Znana wróżka zaginęła. Teraz nie żyje jej krewny

Ma to mieć związek z zagadkowym zaginięciem ciotki zawodnika, znanej wróżki, Rimmy Gaglojewej, której Gaglojew intensywnie szukał. Jak podaje Baza, kobieta zaginęła w Czeczenii w lutym 2022. "57-letnia Rimma przyleciała 6 lutego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na lotnisko w Groznym. Wraz ze swoją asystentką wsiadła do prowadzonej przez taksówkarza toyoty i przez Inguszetię pojechała do domu w Osetii Północnej. Później śledczy dowiedzieli się, że w Czeczenii samochód Gaglojewej był ścigany przez auto z lokalnymi numerami. Nie można było prześledzić całej trasy przez kamery - w pewnym momencie toyota zniknęła z pola widzenia".

Nie żyje znany zawodnik MMA. Jego ciotka "rzucała klątwy"

Zaginięcie Gaglojewej odbiło się na Kaukazie szerokim echem. Wróżka zajmowała się bowiem "zdejmowaniem złych uroków" i "rzucaniem klątw", a wśród jej klientów byli bogaci ludzie, wysocy rangą urzędnicy i biznesmeni. Grigorij podobno niedawno oficjalnie zaapelował do przywódcy czeczeńskiego Ramzana Kadyrowa, by pomógł mu w odnalezieniu ciotki. Niedługo później znaleziono jego zwłoki.

#MMA fighter Georgy Gagloev was found murdered on a train bound for Vladikavkaz. The athlete's murder is linked to the active search for his missing aunt, the famous fortune-teller Rimma Gagloeva. A year ago, she disappeared along with an assistant in #Chechnya. pic.twitter.com/uBd3rG3FsM— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023

