Chciał zrobić zdjęcie, runął w przepaść. Moment tragedii turysty trafił do sieci

Tragedia na szlaku w pobliżu Rio de Janeiro. 44-latek spadł ze 150 metrów

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę w brazylijskim stanie Rio de Janeiro, na popularnym szlaku Pedra do Macaco. Z informacji przekazanych przez serwis Globo wynika, że 44-letni Caio Rocha Aguiar Arrabal wspiął się na skałę, by uchwycić na zdjęciu malowniczy krajobraz lagun Maricá. Po zrobieniu fotografii mężczyzna rozpoczął schodzenie, jednak zdecydował się na inną trasę niż ta, którą wszedł. To właśnie wtedy doszło do nieszczęścia – spadł z około 150 metrów. Dramat uwieczniła inna osoba przebywająca na szlaku. Na filmie, który trafił do sieci słychać głos kobiety, która prosi mężczyznę, by był ostrożny. Chwilę później dochodzi do upadku, a w tle rozlegają się krzyki przerażonych świadków. Służby ratunkowe błyskawicznie przystąpiły do działania, ale trudny teren sprawił, że operacja zajęła około czterech godzin.

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Pedra do Macaco przyciąga turystów. Skała popularna ze względu na widoki

– Musieliśmy przedostać się przez gęsty las do miejsca, do którego bardzo trudno było dotrzeć. Konieczne było wspinanie się i użycie lin, zanim dotarliśmy do poszkodowanego – relacjonował Matheus Moura, przedstawiciel obrony cywilnej miasta Maricá. Mimo ogromnego wysiłku ratowników, obrażenia 44-latka okazały się śmiertelne, a lekarz mógł jedynie potwierdzić zgon. Jak poinformowały służby, zmarły przewodził grupie wycieczkowiczów, choć nie posiadał licencji przewodnika turystycznego.

Punkt widokowy Pedra do Macaco jest chętnie odwiedzany, wejście na górę zajmuje kilkadziesiąt minut. Turyści masowo wspinają się na wspomnianą skałę, licząc na piękne zdjęcia na tle zachodzącego słońca i rozległych lagun. Niestety, miejsce to ma mroczną historię podobnych wypadków. Mimo wyraźnego ryzyka, wielu odwiedzających wciąż podchodzi niebezpiecznie blisko urwiska, ignorując zasady bezpieczeństwa dla idealnego kadru.

Caio Rocha Aguiar morreu na manhã de domingo (28) ao cair de um penhasco enquanto realizava o trajeto da trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ)Ele fazia parte de um grupo de trilheiros e, segundo testemunhas, subiu ao ponto mais alto da rocha para tirar uma foto. Segue o 🧶 pic.twitter.com/FHv1cD832U— Adriano Lacerda 🇧🇷👨‍🚒 (@adrianobombeiro) June 29, 2026