i Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.

Ze szkoły do aresztu

Chciała uczyć się angielskiego. Może skończyć w więzieniu. Oszukiwała razem z matką

sch 21:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pęd do wiedzy to bardzo pożądana rzecz. Historia ze stanu Luizjana w USA pokazuje, że nie zawsze. 28-letnia Martha Jessenia Guttierez-Serrano może trafić do więzienia nawet na 5 lat, po tym jak uczęszczała do liceum w miejscowości Boutte, podając się za nastolatkę. Kara grozi też jej matce, która zapisała córkę do szkoły.