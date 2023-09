Chcieli z przytupem oznajmić płeć swojego dziecka najbliższym. Impreza zakończyła się tragedią

Koszmarna tragedia w hacjendzie "La Laguna" w meksykańskim mieście San Pedro, gdzie zorganizowano ceremonię ujawnienie płci dziecka. Szczęśliwi przyszli rodzice postanowili zainwestować większe pieniądze i zaskoczyć gości w mocno niekonwencjonalny sposób. Jakiś? Otóż płeć dziecka miał oznajmić pilot samolotu, który miał przelecieć nad parą i rozpylić dym (gdzie jego kolor miał oznaczać czy para doczeka się chłopca, czy dziewczynki). Niestety, taka forma informacji doprowadziła do tragedii...

Zobacz: Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latkę w ciąży! Jest nagranie z interwencji!

Na nagraniu opublikowanym na Twitterze widać szczęśliwą parę stojącą przed podświetlanym napisem "Oh Baby". Wokół zgromadzili się członkowie rodziny oraz przyjaciele. W pewnym momencie na niebie pokazuje się samolot kaskaderski Piper PA-25-235 Pawnee. Po chwili pilot przeleciał bardzo nisko nad uczestnikami wydarzenia i rozpylił czerwono-różowy dym (co oznaczało, że para spodziewa się dziewczynki). Podczas, gdy na ziemi goście z entuzjazmem wystrzeliwali konfetti, lewe skrzydło samolotu złamało się, co zakłóciło trajektorię lotu. Maszyna została gwałtownie poderwana do góry, ale runęła na ziemię tuż obok miejsca wydarzenia!

✈️ 💥 Avioneta se desploma en plena revelación de sexo en San Pedro, #Navolato. Video: Cortesía #Avioneta #Revelación pic.twitter.com/6F8fPY9azf— Línea Directa Portal (@linea_directa) September 3, 2023

Pilot, zidentyfikowany jako 32-letni Luis Angel, został wyciągnięty z wraku samolotu. Jego obrażenia okazały się być jednak zbyt duże, i mężczyzna zmarł jednak po przewiezieniu do szpitala.

Sprawdź ponadto: Nie posłuchał ratowników i zginął, zjeżdżając z basenowej zjeżdżalni. Wstrząsające wideo!

Co budzi poruszenie w mediach społecznościowych, nagranie sugeruje, że uczestnicy imprezy nie zauważyli wypadku, ponieważ nie widać na nim nikogo, kto pospieszyłby pilotowi z pomocą. - Uczestnicy wydarzenia wydają się być całkowicie nieświadomi przerażających wydarzeń rozgrywających się na niebie - czytamy w "New York Post".

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie Tak, ale się nie przyznaję