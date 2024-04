Chirurg plastyczny miał ją przerobić na Marilyn Monroe. Efekty szokują!

Gwiazdka Instagrama uważa, że jest sobowtórem Marilyn Monroe. Oddała się w ręce chirurgów plastycznych, efekty mogą zaskoczyć!

Gwiazdy Instagrama znane są z tego, że na operacje plastyczne potrafią przeznaczyć gigantyczne kwoty. Powiększanie piersi, pompowanie pośladków, do tego internetowe filtry na zdjęcia - oto przepis na gwiazdkę naszych czasów. Do tego grona dołączyła jakiś czas temu niejaka Serena Smith (24 l.) z Beverly Hills. Amerykańska aspirująca modelka wymarzyła sobie, by zamienić się w Marilyn Monroe, więc bez wahania poszła pod nóż. Wydała dyspozycje chirurgom plastycznym, a potem szalone kwoty na przerobienie niemal wszystkich części swojego ciała. Równowartość niemal ćwierć miliona złotych rozpłynęła się w powietrzu po operacjach biustu, nosa, pupy, policzków i dodaniu wypełniaczy do ust, brody i na czoło. Czy po tym wszystkim Serena Smith zmieniła się w Marilyn? Samozwańczy sobowtór ikony kina uważa, że coś poszło nie tak!

"Nie twierdzę, że skończyłam z chirurgią plastyczną, ale zamierzam uzyskać bardziej subtelny wygląd. Planuję przerobić piersi. Będą większe"

Patrząc na zdjęcia 24-latki z Beverly Hills można nabrać podejrzeń, że jej zarzuty wobec chirurgów plastycznych są bardziej zasadnicze, bo podobieństwa do Marilyn Monroe dość trudno chyba się tu dopatrzeć. Ale Serena jest zdania, że po prostu trzeba poprawić tylko kilka szczegółów. Jak wyznaje, w rozmowie z The Sun, nade wszystko musi jeszcze bardziej powiększyć piersi, ale jednocześnie zamierza wyglądać "bardziej naturalnie, nie jak kosmitka". "Staram się choć trochę docenić naturalne piękno. Nie twierdzę, że skończyłam z chirurgią plastyczną, ale zamierzam uzyskać bardziej subtelny wygląd. Planuję przerobić piersi. Będą większe. Potrzebują odświeżenia, aby dobrze wyglądały" - miota się celebrytka. Kto wie, może kolejne zabiegi przybliżą ją do wymarzonego ideału?!

Sonda Czy Serena jest podobna do Marilyn Monroe? No pewnie, jak dwie krople wody! Ani trochę! Może odrobinkę...

Serena Smith, 23, spent $50K on surgery to look like Marilyn Monroe https://t.co/PDK4jaVdH3 pic.twitter.com/i0U22ZdPfh— New York Post (@nypost) September 2, 2022

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Mam to gdzieś! Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Dalej