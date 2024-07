Choroba Bidena ujawniona! Biały Dom podał nazwę. Kampania przerwana!

Przeżył i ujawnił, co czuł

Wypadek śmiertelny w Tatrach. Nie żyje 61-letni Polak. Stracił orientację we mgle

Joe Biden przerwał kampanię wyborczą z powodu choroby. Biały Dom ogłosił, o jakie schorzenie chodzi

Forma Joego Bidena nie była ostatnio, delikatnie mówiąc, szczytowa. Jego lapsusy słowne i dziwne wpadki (z pomyleniem Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem na czele) sprawiły, że nawet wielu ważnych Demokratów wzywa go do rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich. Sam Biden wykluczał podjęcie takiej decyzji i przekonywał, że był tylko nieco zmęczony. Jednak dodał, że rozważyłby rezygnację, gdyby zalecili mu ją lekarze. Parę dni po tej deklaracji Biden przerwał kampanię wyborczą i wyjechał do swojego wakacyjnego domu w Delaware. Na razie wiadomo tyle, że Biden naprawdę jest chory. Biały Dom podał nazwę tego schorzenia. Testy nie pozostawiły żadnych wątpliwości.

"Prezydent Biden uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19"

Otóż prezydent USA Joe Biden zachorował na Covid-19 - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. "Dzisiaj [17 lipca] rano, po swoim pierwszym wydarzeniu w Las Vegas, prezydent Biden uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19. Jest w pełni zaszczepiony z dawką przypominającą, a objawy choroby są łagodne. Wróci do Delaware, gdzie będzie się izolował i w tym czasie będzie nadal w pełni wykonywać wszystkie swoje obowiązki" - brzmi komunikat Białego Domu. Jak dodał lekarz prezydenta dr Kevin O'Connor, Biden ma kaszel, katar i symptomy ogólnego zmęczenia. Nie ma gorączki i przyjmuje leki. Izoluje się w domu w Delaware i będzie na razie pracował stamtąd.

Sonda Czy Demokraci powinni zastąpić Bidena innym kandydatem? Tak Nie Nie mam zdania

JUST IN: President Biden has tested positive for Covid-19, according to an organizer of a campaign event in Las Vegas where he was scheduled to appear https://t.co/MVRC0xKuGm— CNN (@CNN) July 17, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej