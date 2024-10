Ciała dwóch młodych Polaków znaleziono w Niemczech. Były zakopane na polu kukurydzy

Odnaleziono ciała dwóch Polaków. Byli zakopani na polu kukurydzy

Do dramatycznego odkrycia doszło 8 września. Dwie spacerujące z psem kobiety w miejscowości Gronau natrafiły na wystający z ziemi but. Zaintrygowany znaleziskiem pies zaczął kopać, a po chwili oczom kobiet ukazały się zwłoki. Na miejsce natychmiast przybyli niemieccy policjanci, którzy szybko ustalili, że w ziemi znajduje się również drugie ciało.

Po przeprowadzeniu śledztwa ustalono, że ciała należą do dwóch Polaków w wieku 23 i 25 lat, którzy zamieszkiwali okolice Gdańska. Tożsamość starszego udało się ustalić dzięki charakterystycznemu tatuażowi na jego prawym przedramieniu – przedstawiał on kobietę z rogami. Badania DNA, porównane z próbkami krewnych, potwierdziły jego tożsamość. Wkrótce potem do niemieckich władz zgłosiła się matka młodszego z zmarłych, co pozwoliło na identyfikację drugiego ciała poprzez analizę genetyczną.

Śledczy nie wiedzą w jakich okolicznościach doszło do śmierci obu mężczyzn. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała jednoznacznych odpowiedzi – nie stwierdzono śladów obrażeń ani wyraźnych oznak, które mogłyby wskazywać na przyczynę zgonu. Niemiecka policja ujawniła jednak, że na ubraniach oraz ciałach obu mężczyzn znaleziono ślady substancji chemicznych używanych w produkcji narkotyków syntetycznych, a także amfetaminy i kokainy. Pomimo obecności tych substancji nie ustalono jednoznacznie, że mogły one bezpośrednio przyczynić się do śmierci.

Zastanawiająca jest również kwestia obecności obu mężczyzn w Niemczech. Nie jest jasne, czy młodzi Polacy przebywali tam na stałe, czy też przejazdem, ani co mogło być celem ich podróży. W toku śledztwa pojawiły się przypuszczenia, że mogli także przebywać na terenie Holandii, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy.

Obecnie niemiecka policja kontynuuje dochodzenie, starając się odtworzyć ostatnie dni życia obu Polaków.

Źródło: dw.com

