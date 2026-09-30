Ciało dziecka znalezione na plaży! Nie wiadomo, kim było. Apel policji

Ciało noworodka znalezione na brzegu. Policja szuka matki dziecka

Wciąż nie wiadomo, kim było to dziecko! Do makabrycznego odkrycia doszło w rejonie Siliwen Road w Bangor. Jak przekazała policja z północnej Walii, zgłoszenie wpłynęło krótko przed godz. 17 w niedzielę, 27 września. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, a teren między ulicą Siliwen Road a cieśniną Menai został zabezpieczony.

Policjanci wspólnie ze strażą przybrzeżną przeszukują linię brzegową i okolice. Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i sprawdzane nagrania z monitoringu. Śledczy próbują ustalić przede wszystkim, kim była matka dziecka i w jakich okolicznościach doszło do śmierci noworodka. Zaplanowano sekcję zwłok. Policja na razie nie ujawnia dodatkowych informacji o dziecku.

Służby apelują do matki: "Nie musisz mierzyć się z tym sama"

Fiona Giraud z Betsi Cadwaladr University Health Board podkreśliła, że największym zmartwieniem służb jest obecnie stan matki. – Naszą najważniejszą troską jest twoje zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie. Rozumiemy, że możesz być przestraszona, przytłoczona albo nie wiedzieć, co teraz zrobić – powiedziała. Dodała też: – Nie musisz mierzyć się z tym sama. Policja apeluje również do ojca dziecka, rodziny, znajomych, sąsiadów i współpracowników kobiety o przekazywanie wszelkich informacji. Śledczy zapewniają, że wszystkie zgłoszenia będą traktowane dyskretnie. W najbliższych dniach mieszkańcy Bangor mogą spodziewać się zwiększonej obecności policji w rejonie miejsca, gdzie znaleziono ciało dziecka.

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The body of a newborn baby has been found on the shoreline in Bangor, North Wales.Police and healthcare workers at Betsi Cadwaladr health board are urging the mother - who remains unidentified - to come forward out of concern for her wellbeing. pic.twitter.com/xWjbv4pdJu— LBC News Wales (@LBCNewsWales) September 29, 2026

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