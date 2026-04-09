Cieśnina Ormuz zaminowana?! Opublikowali dokument!

Iran ujawnił dokumenty wskazujące na zaminowanie strategicznej Cieśniny Ormuz.

Mapa przedstawia obszar z minami i sugerowaną trasę dla statków, blisko irańskiego terytorium.

Czy to element presji przed rozmowami pokojowymi z USA? Sprawdź, co oznacza dla globalnego handlu.

Cieśnina Ormuz została zaminowana?

Dokument opublikowały agencje informacyjne ISNA i Tasnim, które uważane są za źródła zbliżone do Gwardii Rewolucyjnej. W ujawnionych aktach znajduje się między innymi mapa, która przedstawia obszar w cieśninie, w którym miały zostać rozmieszczone miny. Jest tam także naniesiona trasa, jaką mają poruszać się jednostki przekraczające cieśninę – w pobliżu wyspy Larak przy terytorium Iranu. "Ruch jednostek pokonujących Ormuz był obserwowany w tym miejscu w ostatnich tygodniach" - przypomina agencja AP.

W piątek rozmowy pokojowe

Zaznacza także, że opublikowany dokument można uznać za element presji wywieranej przez Iran w związku z zawieszeniem broni i negocjacjami z USA, jakie mają odbyć się w Pakistanie. Przypomnijmy, według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu - Islamabadzie. Na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć wiceprezydent J.D. Vance.

Irańska marynarka wojenna grozi zniszczeniem statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez zgody Teheranu. PAP przypomina, że po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem w nocy z wtorku na środę szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę będzie odbywał się w" koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

