Trump grozi wyjściem z NATO i mówi o Grenlandii! "Pamiętajcie!"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-09 7:55

Donald Trump kolejny raz podkreślał, że jest mocno zawiedziony postawą sojuszników z NATO, którzy nie dołączyli do rozpętanej przez niego samego i Izrael wojny z Iranem. Wczoraj prezydent USA rozmawiał z szefem Sojuszu Markiem Rutte, a rzeczniczka Białego Domu potwierdzała, iż tematem rozmowy było właśnie ewentualne opuszczanie szeregów NATO. Do tego Trump zaczął zamieszczać w sieci wściekłe wpisy, w których zdawał się znów grozić zajęciem Grenlandii.

Czy Donald Trump rozważa wyjście USA z NATO? Takie pytanie zadano wczoraj Karoline Leavitt podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. A ona to potwierdziła. "To coś, o czym prezydent prowadzi dyskusje, i myślę, że będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Markiem Rutte dziś po południu". Wygłosiła też słowa mające być przesłaniem prezydenta USA na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego: "Zostali poddani próbie i zawiedli. I dodałbym, że to dość smutne, że NATO odwróciło się od Amerykanów w ostatnich sześciu tygodniach, podczas gdy Amerykanie finansowali ich obronę". Spotkanie z Markiem Rutte rzeczywiście się odbyło. Nie ogłoszono po nim wyjścia Stanów Zjednoczonych z Sojuszu, padły tylko kolejne wieloznaczne słowa, a dodatkowo Trump... wrócił do tematu Grenlandii. "Jeśli chcecie znać prawdę, to wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej dać. I powiedziałem: do widzenia" - powiedział amerykański przywódca na zakończenie poniedziałkowej konferencji prasowej. A p[otem zamieścił w mediach społecznościowych wściekły wpis na ten sam temat: "NATO NIE POMOGŁO, GDY ICH POTRZEBOWALIŚMY, I NIE POMOŻE, JEŚLI BĘDZIEMY ICH POTRZEBOWAĆ ICH PONOWNIE. PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!".

Mark Rutte powiedział, że "rozumie punkt widzenia Trumpa". Ale starał się mu przedstawić inną perspektywę

Co na to Mark Rutte? Podczas rozmowy z dziennikarzami po spotkaniu z Trumpem też posługiwał się ogólnikami. "Pozwól, że wyrażę się jasno, jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i rozumiem jego punkt widzenia" - powiedział sekretarz generalny. Jak dodał, polemizował z prezydentem USA w kwestii tego, czy na pewno sojusznicy go zawiedli: "Zdecydowana większość krajów europejskich pomogła w kwestii baz, zapewnieniu logistyki, przelotów i dotrzymaniu zobowiązań. Istnieje również powszechne poparcie dla faktu, że ograniczenie potencjału nuklearnego i balistycznego Iranu było naprawdę kluczowe i że tylko Stany Zjednoczone były w stanie to zrobić w tym momencie".

